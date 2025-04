Konzerne wollen menschliche Programmierer durch KI ersetzen, aber ein Problem steht dem im Weg

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Was bereitet KI beim Programmieren Probleme? Debuggen, also vereinfacht gesagt das Erkennen und Beheben von Fehlern, bereitet künstlicher Intelligenz aktuell noch Probleme.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Eine Studie in Japan zeigt: Teile der Generation Z hat Probleme, ihre Kosten zu bezahlen, weil sie zu viel Geld in Spiele stecken

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Auch Facebook-Gründer und Meta-CEO Mark Zuckerberg beschrieb in einem Podcast (via YouTube ) ein ähnliches Szenario: Er glaubt, dass zukünftig ein Großteil des Codes in den Apps von Meta KI generiert sein wird.

