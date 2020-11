Wenn ihr noch andere MMOs mit postapokalyptischen Szenario anschauen wollt, dann lest euch die Mein-MMO-Liste über die 10 besten Endzeit-Spiele 2019 und 2020 für PS4, PC, Xbox One durch.

Hattet ihr schon Gelegenheit, euch The Skies: Reborn anzuschauen? Was meint ihr zu diesem Endzeit-MMORPG?

Was sagen die Spieler zu The Skies: Reborn? Wir haben hier einige Stimmen für euch zusammengefasst:

Wie kommt das Spiel an? Das Spiel hat nach dem Start am 12. November derzeit eine Bewertung von nur 14 % auf Steam und steht damit bei „Negativ“. Kritisiert wird, dass es für ein Spiel aus dem Jahr 2020 zu schlecht aussehen würde, dass es nicht optimiert ist, es Probleme mit Hackern gibt und noch jede Menge Bugs hat. Darüber hinaus werden Pay2Win-Vorwürfe laut.

Was ist das für ein Spiel? The Skies: Reborn ist die Free2Play-Neuauflage des 2016 als Early-Access-Spiel gestarteten Endzeit-MMORPGs The Skies . Die erste Fassung hat es allerdings nie über die EA-Phase hinausgebracht. Im Spiel ist die Zivilisation der Erde durch erhöhte Sonnenaktivität zusammengebrochen. Nun, 150 Jahre später, soll die Rückeroberung des Planeten starten.

