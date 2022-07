Seine Eltern setzten ihn mit 17 auf die Straße – Heute führt er ein Tech-Unternehmen, das 1,3 Milliarden Euro wert ist

Der CEO eines Tech-Unternehmens, Taihei Kobayashi, war eineinhalb Jahre obdachlos. Heute führt er ein riesiges Unternehmen in Japan. Die Geschichte dahinter ist beeindruckend.

Viele träumen davon, aus dem Nichts eine riesige Firma aufzubauen. Einem Japaner ist das Kunststück gelungen – er ist heute der Chef einer großen Tech-Firma in Vietnam und Japan.

Dabei war der Karrierestart von Taihei Kobayashi deutlich chaotischer als gedacht, denn seine Eltern setzten ihm mit 17 auf die Straße. MeinMMO erzählt seine Geschichte.

Kobayashi schmiss Studium hin, Eltern setzten ihn mit 17 vor die Tür

Um wen geht es? Taihei Kobayashi ist heute CEO von Sun* (ausgesprochen wird der Name „Sun Asterisk“). Das ist ein großes Tech-Unternehmen in Japan, welches Softwarelösungen für verschiedene Kunden entwickelt. Man unterstützt Start-ups bei der Entwicklung neuer Produkte oder man hilft kleinen Unternehmen, in einer Branche Fuß zu fassen.

Kobayashi wurde 1983 in Tokio (Japan) geboren. Wegen seiner herausragenden Fähigkeiten in Mathematik schickten ihn seine Eltern an die Waseda Jitsugyo High School. Doch Kobayashi beendete sein Studium ohne Abschluss, da er lieber eine Karriere als Musiker mit seiner Band weiterführen wollte.

Das nahmen dann seine Eltern dann zum Anlass, ihn mit 17 Jahren vor die Tür zu setzen.

Eineinhalb Jahre lebte er obdachlos in den Straßen von Tokio, während er tagsüber mit seiner Band musizierte. Schließlich bot ihm der Manager eines Musik-Clubs Arbeit und Unterkunft an. Hier lebte er fast 6 Jahre.

Nach seiner Zeit in dem Musik-Club verdiente er sein Geld mit dem Online-Handel von Schallplatten und fand schließlich über eine Ausschreibung Arbeit als Software-Ingenieur in einem kleinen Technologieunternehmen. Dazu musste er einen Test bestehen, den er dank seiner mathematischen Fähigkeiten problemlos bewältigen konnte. In dieser Zeit lernte er seinen Ausbilder Makoto Hirai kennen.

Die beiden stellten dann in einem Gespräch fest, dass es viele Programmierer gab, die gut programmieren konnten, aber nur wenige, die ein sinnvolles Geschäftsmodell im Angebot hatten. Gemeinsam gründeten die beiden im März 2013 die Framgia Inc. in Japan. Die Firma wurde 2019 dann in Sun* umbenannt.

Im Juli 2020 trat Sun* der Tokioter Börse für Start-up-Unternehme bei. Die Aktien stiegen bis September 2020 stark an und das Kapital des Unternehmens erreichte 145 Milliarden Yen (1,3 Milliarden Euro). Kobayashi besitzt Anteile an der Firma in einem Wert von etwa 71 Millionen Euro.

