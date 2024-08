Elon Musk streamt Diablo 4 auf X und muss viel Kritik einstecken

Milliardär Elon Musk streamt auf seiner Plattform X (ehemals Twitter) das Spiel Diablo 4. Bei diesem Stream hagelte es Kritik, doch ein riesiger Twitch-Streamer kam zu seiner Verteidigung.

Elon Musk kommt wie ein Neuling rüber: Am 12. August 2024 streamte Musk erneut Gameplay von Diablo 4. Diesmal aber nicht in gewohnter Umgebung, wie es schien.

Der Unternehmer musste einiges an Hohn aushalten, da seine Streaming-Qualität rapide abnahm.

Diablo 4s neue Season 5 hat es in sich. Mit unserem Trailer bekommt ihr einen ersten Eindruck:

Schlechte Mikrofon-Qualität, keine Webcam, Kinder im Hintergrund

Das war der Live-Stream: Elon Musks erster Livestream ging am 3. Oktober 2023 live und seitdem streamte der Unternehmer immer wieder. Dabei hat er in den Streams normalerweise seine Kamera an und interagierte mit seinen Fans via Chat. Er beantwortete Fragen, während er sich mit seinem hochgelevelten Charakter durch die Dungeons kämpfte.

Bei seinem jüngsten Livestream ließ seine Mikrofon-Qualität jedoch eindeutig zu wünschen übrig und eine Webcam für die Übertragung seines Gesichts schien der Tesla-Chef auch nicht zu haben. Zudem war Elon Musk wohl nicht alleine im Zimmer, denn immer wieder hörte man Kindergeschrei im Hintergrund. Im Chat wurde er von seinen Zuschauern dafür ausgelacht.

„Sie haben wirklich die Qualität des Streams verbessert“

xQc verteidigte Elon Musk: Auch wenn es viele Kritiker und Skeptiker im Chat von Elon Musk gab, so war einer auf der Seite des Unternehmers. Twitch-Streamer xQc schaute in seinem eigenen Livestream bei Elon Musk rein und stellt in einem Clip auf YouTube fest: „Sie haben wirklich die Qualität des Streams verbessert“.

Seine Aussage wurde sofort von seinem eigenen Chat angezweifelt und es wurde gefragt, warum der Streamer Elon Musk verteidigte, aber Fachmann xQc berief sich auf seine Kompetenz und Expertise. Er kenne sich aus. Sie hätten die Technik verbessern und das sei gar nicht schlecht. Das Encoding sei gut.

X als Konkurrenz zu anderen Plattformen

Warum streamt Elon Musk auf X? Elon Musk möchte mit seiner Plattform X eine „Alles“-Plattform bauen. Dazu gehört auch, dass er Live-Streaming auf der Seite etablieren möchte. Hierzu gab es schon einige Teststreams von ihm.

In seinem neuesten Livestream hatte Elon Musk außerdem erfreuliche Neuigkeiten. Die Beta für das Live-Streaming-Tool sollte innerhalb der nächsten Woche an den Start gehen.

In Zukunft würden also nicht nur der X-Chef selbst, sondern auch andere Streamer ihr Glück auf X versuchen. Der Schock, dass der Multi-Milliardär simples Gameplay auf X streamt ist für Gamer schon längst verflogen. Als Elon Musk dies jedoch zum ersten Mal tat, hatten Gamer auf jeden Fall eine Reaktion darauf.