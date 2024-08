„Jetzt ist Krieg“ – Elon Musk und Twitter klagen gegen eine Allianz, zu der auch EA und Sony gehören, weil sie keine Werbung auf Twitter macht

The First Descendant: Verschlüsselte Tresore – Was ist das und wie findet ihr sie?

Elon Musk will Krieg: Auch Elon Musk hat sich bereits auf X.com zu dem Thema geäußert. Der Milliardär hat Twitter im Jahr 2022 für etwa 44 Milliarden US-Dollar gekauft und anschließend in X umbenannt.

Was haben Sony und EA damit zu tun? Die GARM ist eine „branchenübergreifende Initiative“ der WFA, die 2019 gegründet wurde. Die Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, „die Branche bei der Bewältigung des Problems illegaler oder schädlicher Inhalte auf digitalen Medienplattformen und deren Monetarisierung durch Werbung zu unterstützen“ (via wfanet.org ).

Heute hat X eine kartellrechtliche Klage gegen die Global Alliance for Responsible Media (GARM), die World Federation of Advertisers (WFA) und die GARM-Mitglieder CVS Health, Mars, Orsted und Unilever eingereicht. Dies ist keine Entscheidung, die wir leichtfertig getroffen haben, aber sie ist eine direkte Konsequenz ihres Handelns.

In einem offenen Brief schreibt Yaccarino:

Bei diesen Verbänden handle es sich um die Global Alliance for Responsible Media (GARM) [deutsch etwa: Globale Allianz für verantwortungsvolle Medien] und die World Federation of Advertisers (WFA) [deutsch etwa: Weltverband der Werbetreibenden].

Was steckt hinter der Klage? Linda Yaccarino, CEO von X.com (ehemals Twitter) hat in einem Statement bekannt gegeben, dass sie kartellrechtlich gegen Verbände der Werbeindustrie vorgehen werden.

