Die Leute fordern, dass Böhmermann und das ZDF einen Influencer rauswerfen, weil er sich falsch zu Donald Trump äußert

Der Anschlag auf Donald Trump hat noch weitere unerwartete Konsequenzen. So führt er etwa dazu, dass ein eigentlich schon vergessenes Spiel auf Steam einen plötzlichen Spielerzuwachs verzeichnet. In einem vergessenen Spiel auf Steam rettet ihr Donald Trump vor einem Attentat: Plötzlich ist es erschreckend aktuell

El Hotzo nahm die Kritik bislang betont gelassen. So stichelte er noch am 14. Juli mit weiteren Posts:

Ein Sprecher des RBB bezeichnete die Aussagen als „menschenverachtend“. Sie hätten in „unseren Sendungen […] keinen Platz.“ Man will nun „den Kontakt zum Autor“ suchen. Anschließend werde über das weitere Vorgehen entschieden.

So erwartet manch einer, dass das ZDF Hotz herauswerfe (via X ). Tatsächlich arbeitet der Satiriker aber gar nicht für den Sender und hat auch für das ZDF Magazin Royale wohl nur freiberuflich geschrieben. Zudem hatte El Hotzo auch einen kurzen Auftritt in der Sendung, ironischerweise zum Thema Cancel Culture. Aus diesem Video stammen auch die Bilder, die wir für das Titelbild verwendet haben (via YouTube )

Was hatte El Hotzo gepostet? Der Satiriker hatte am 14. Juli 2024 als Reaktion auf das Attentat auf den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump ein Meme gepostet. Darin verbindet er die Begriffe „den letzten Bus“ und „Donald Trump“ mit „leider knapp verpasst.“

