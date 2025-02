Das MMORPG zu Elder Scrolls bekommt ein Grafikupgrade

Das MMORPG Elder Scrolls Online erhält ein Grafikupgrade, mit dem gleich mehrere Zonen auf einmal aufgehübscht werden und dahintersteckt ein Plan der Entwickler.

Was ist das für ein Grafikupgrade? Fast zehn Jahre sind seit dem Release von Elder Scrolls Online vergangen, jetzt spendieren die Entwickler dem MMORPG ein Grafikupdate. Mit dem kommenden Update 45 werden die Startgebiete Bleakrock Isle, Bal Foyen, Stros M’kai, Betnikh und Khenarthi’s Roost aufgehübscht.

Ähnlich wie im MMORPG Star Wars: The Old Republic, verändert sich dabei nicht die komplette Spielwelt. Die Entwickler tauschen Texturen, Skins und Objekte im Spiel gegen Neuere aus und bringen die ältesten Spielgebiete damit auf das Niveau der frischen Zonen.

Der zuständige Weltenerbauer Greg Barley erklärt, welche Änderungen die Spieler erwarten dürfen: „[…] Dinge wie Boden- und Wassertexturen, Gräser und Blumen, Beleuchtung und einige kleine Requisiten wurden ausgetauscht. […] Bestimmte Orte haben aktualisierte Strukturen, wie zum Beispiel die Docks oder Schiffswracks auf Khenarthi’s Roost.“ Hinter den Änderungen steckt ein Plan der Entwickler, und es werden noch weitere folgen.

Hier seht ihr die Änderungen

Eine veränderte Location in ESO. Eine veränderte Location in ESO.

Fokus auf neue Spieler

Was für einen Plan haben die Entwickler? Indem sie die fünf alten Startgebiete im neuen Glanz erstrahlen lassen wollen, sollen neue Spieler einen schöneren Eindruck des Spiels erhalten. Die Startzonen entsprachen nicht mehr dem ESO-Standard. Da sie der erste Berührungspunkt für neue Spieler sind, war ein Upgrade besonders wichtig.

Der zuständige Artmanager Morgan Godat sagt dazu: „Da diese Zonen kleiner sind, konnten wir die Änderungen bündeln und sie zusammen veröffentlichen, um sicherzustellen, dass alle neuen Spieler ein erstes Erlebnis in einer offenen Zone haben, das in der visuellen Qualität unseren neu veröffentlichten Zonen ähnelt, unabhängig von ihrer Wahl bei der Charaktererstellung.“

Die Zonen, die vor über 10 Jahren noch vor Release des MMORPGs erstellt wurden, sind inzwischen in die Jahre gekommen und die Entwickler nutzen nun ihre jahrelange Erfahrung mit der Spielwelt, um sie aufzuhübschen. Für neue Spieler stellt dies jedoch nicht die einzige Änderung im Spiel dar.

Hier seht ihr die Highlights des letzten Updates:

Was ändert sich noch? Das Update 45 zielt noch weiter auf die Erfahrung von neuen Spielern ab. Für frische Abenteurer ist der Erhalt des ersten Mounts eine wichtige Erfahrung in Elder Scrolls Online. Doch als frischer Spieler, der zum ersten Mal auf einem Gaul sitzt, ging es anfangs nur langsam voran. Manche Spieler hatten sogar das Gefühl, dass sie schneller sprinten konnten als ihr Pferd galoppierte.

Dieses Gefühl wollen die Entwickler jedoch nehmen, indem sie die Grundgeschwindigkeit erhöhen. So reiten die Spieler von Anfang an schneller durch die Welt von Tamriel. Die Endgeschwindigkeit ist dabei aber nur leicht erhöht worden, erfahrene Spieler profitieren also kaum von der Veränderung.

Update 45 für Elder Scrolls Online startet am 10. März auf PC und Mac sowie am 26. März auf Xbox und PlayStation. Neben den angesprochenen Änderungen erwartet die Spieler auch ein verbessertes UI sowie bessere Hinweise auf die wichtigen Mundussteine im Spiel. Dazu findet ihr hier noch passend unseren Guide: ESO: Was sind Mundussteine und wo findet man sie?