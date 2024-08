Neues Elder Scrolls kommt im September – wirkt wie Management-Simulation für Skyrim

Mit The Elder Scrolls: Castles erscheint in wenigen Wochen das neue Spiel für die beliebte Rollenspiel-Franchise von Bethesda. Euch erwartet jedoch kein RPG, sondern eine Management-Simulation.

Was muss ich zu The Elder Scrolls: Castles wissen? Das mittlerweile dritte Mobile-Game für die Elder-Scrolls-Franchise (nach The Elder Scrolls: Blades und The Elder Scrolls Legends) hatte sich seit September 2023 im Early Access befunden und soll laut den Entwicklern (via X) am 10. September 2024 weltweit final für Google Play und den App Store erscheinen.

Der geistige Nachfolger vom enorm erfolgreichen Fallout Shelter (soll bereits in den ersten vier Jahren die Marke von 100 Millionen US-Dollar Umsatz geknackt haben (via gamesindustry.biz) zeigt euch in der Seitenansicht die verschiedenen Räume der namensgebenden Burg, die ihr fortan kontrollieren, verwalten und ausbauen sollt.

Ihr bildet also Untertanen aus, ernennt Erben und sorgt für Ordnung. Außerdem nehmt ihr für die Schlossbewohner Quests an, in denen sie gegen bekannte Widersacher aus dem Elder-Scrolls-Universum kämpfen, um die Schatzkammer mit wertvoller Beute zu füllen.

Elder Scrolls: Castles ist der Quasi-Nachfolger von Fallout Shelter – hier der Trailer:

MeinMMO-Redakteurin im Glück

Wie spielt sich Elder Scrolls: Castles? MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß hatte sich das Mobile-Game im März 2024 angeschaut und ihre Eindrücke geteilt. Sie berichtet von sterbenden Königen, kniffligen Entscheidungen und dem fleißigen Sammeln von Ressourcen.

Dabei ist es stets das oberste Ziel, die Untertanen zufriedenzustellen – etwa indem ihr für Arbeit sorgt, potenzielle Gefahren wie Felder mit Mehltau aus dem Weg schafft oder Streit zwischen zwei Parteien schlichtet.

Sophias erstes Fazit: „Castles entwickelt die bekannten Funktionen von Fallout Shelter gekonnt weiter und mixt es mit dem Besten aus Blades und bekannter sowie unbekannter Lore aus der Elder-Scrolls-Reihe.“ Mehr Details zum Spiel erfahrt ihr in diesem Artikel: Im neuen Spiel zu Elder Scrolls war mein König nach einem Tag tot und seine einjährige Tochter regiert