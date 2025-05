Für ein einzigartiges Ende in Baldur’s Gate 3 müsst ihr richtig genial würfeln und dann richtig dämlich sein

Neben den verschiedenen Enden nach dem Finale von Baldur’s Gate 3 gibt es auch weitere Momente während des Spiels, die nach einer falschen Entscheidung ein schnelles Ende für euch und eure Gruppe bedeuten können. Eines davon ist aufgrund seiner Schwierigkeit und zugegebenermaßen dummen Entscheidung jedoch beinah unmöglich zu erreichen.

Spoilerwarnung! Dieser Artikel enthält Informationen zum finalen Akt, einem begleitenden Charakter sowie dem Endgegner von Baldur’s Gate 3.

Wo befindet sich das versteckte Ende? Die Situation befindet sich im dritten Akt des Spiels in der Stadt von Baldur’s Gate. Dort befindet sich ein vergittertes Tor, dass in den oberen Teil der Stadt führen würde. Diesen kann man eigentlich erst im Finale des Spiels mit allen Nethersteinen betreten, um sich auf den Weg zum Ältestengehirn zu machen. Denn diese Steine beschützen euch und halten das Gehirn davon ab, euch zu dominieren.

Wer sich ohne diese Steine zum Tor bewegt, wird durch den Betäubungseffekt „Mindbroken“ ein paar Schritte zurück teleportiert. Dieser Effekt entsteht durch einen verfehlten Konstitutionsrettungswurf mit einer Schwierigkeit von 99, und wird beim Nähern zum Tor mehrere Male erfordert. Die einzige Möglichkeit das Tor zu berühren ist also nur durch mehrere 20er-Würfe (kritische Erfolge) am Stück möglich, was ohne Cheats beinah undenkbar ist. Doch der YouTuber SlimX, wollte sehen, was in diesem ungewöhnlichen Fall passieren würde.

Hier seht ihr den animierten Kurzfilm zu Patch 8 aus Baldur’s Gate 3:

Auf unglaubliches Glück folgt absolute Dummheit

Was passiert, wenn man das Tor ohne die Steine erreicht? SlimX zeigt in seinem ausführlichen YouTube-Video mehrere versteckte Geheimnisse in Baldur’s Gate 3, die man im normalen Spiel eigentlich nicht zur Sicht bekommt.

Durch Cheats kann er die benötigten Rettungswürfe mit zuverlässigen kritischen Erfolgen meistern und das Tor berühren, wo Larian tatsächlich mit spezifischem Dialog vorgesorgt hat. Hier seht ihr das versteckte Ende in seinem YouTube-Video:

Der Emperor meldet sich zu Wort und will euch aufhalten, diese verrückte Entscheidung durchzuziehen. Ihr müsstet zuerst das Versteck des Ältestengehirns finden, bevor ihr es konfrontieren könnt. Außerdem seid ihr noch nicht ausreichend gewappnet. Daher spricht er eine deutliche Warnung aus:

„Ihr habt nicht alle Nethersteine. Ohne sie könnt Ihr es nicht besiegen. Kehrt um. (…) Du wirst dominiert, beherrscht werden. Es wird das Ende von dir sein, das Ende von mir. Das Ende von ALLEM.“

Was führt zum Game Over? Wer sich nach diesen Worten, dieser deutlichen Warnung, trotzdem dazu entscheidet, weitergehen zu wollen, wird mit Folgendem konfrontiert:

„Von allen denkbaren Wegen, wie das hier hätte enden können … Ich habe dich gewarnt. Das Gehirn ist hier zu mächtig – mein Schutz ist unzureichend. Du hast uns ins Verderben geschickt. Uns alle.“

Und das Gehirn wird euch kontrollieren, was zu einem vorzeitigen Ende des Spiels führt – Game Over.

In einem Sinne könnte es als weiteres „böses“ Ende gezählt werden, wodurch der Spieler aus Ignoranz und Dickköpfigkeit sich selbst, seine Gruppe und die gesamte Schwertküste dem Ältestengehirn überlässt. Andererseits ist es durch die schier unmöglich zu bewältigenden Rettungswürfe äußerst unwahrscheinlich, dass man dieses Ende ohne Cheats überhaupt auslösen könnte. Doch selbst dafür ist Larian bereit gewesen.

