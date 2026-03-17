Eine Einstellung, die ihr vor 20 Jahren auf dem Gameboy ignoriert habt, macht Pokémon Blattgrün gerade viel besser

Pokémon Feuerrot/Blattgrün könnt ihr auf der Switch spielen. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann meint: Stellt eine Einstellung um und Feuerrot/Blattgrün klingt sofort viel besser.

Nintendo hat kürzlich den alten Klassiker Pokémon Feuerrot/Blattgrün für die moderne Switch veröffentlicht. Dadurch könnt ihr für 20 Euro die alten Spiele wieder auf moderner Hardware erleben.

Ich selbst habe mittlerweile etliche Spielstunden auf meiner alten Switch in Blattgrün investiert und bin überrascht gewesen, was eine einzelne Einstellung ausmachen kann.

Mit Stereo-Ton klingt selbst das 20 Jahre alte Pokémon Blattgrün viel besser

Falls ihr Feuerrot/Blattgrün damals noch auf dem Gameboy gespielt habt, dann stand euer Sound damals sicherlich auf Mono. Selbst auf meinem neuen Analogue Pocket war in Feuerrot Mono eingestellt.

Der Gameboy konnte nur Mono-Sound über seinen verbauten Lautsprecher abspielen. Über die Kopfhörerbuchse war jedoch auch Stereo-Klang möglich, denn der verbaute Soundchip konnte Ton über mehrere Kanäle abspielen. Dafür brauchte man aber Kopfhörer, die man über Klinke anschließen musste.

Und einmal Hand auf’s Herz: Wer hat vor 20 Jahren mit Kopfhörern an seinem Gameboy auf dem Pausenhof gespielt? Vermutlich kaum jemand.

Was hat das mit dem Spiel auf der Switch zu tun? Spielt ihr jetzt die Neuauflage von Feuerrot/Blattgrün auf der moderneren Switch, bekommt ihr mehr oder weniger die alte Technik nur als Port für die neuere Konsole. Bei Stichproben habe ich festgestellt, dass in den Einstellungen der Sound immer auf Mono steht.

Mein Tipp: Stellt den Sound unbedingt von Mono auf Stereo um und spielt auf jeden Fall mit Kopfhörern oder In-Ears. Feuerrot/Blattgrün klingt sofort um Welten besser, ihr bekommt ein viel breiteres Klangbild mit viel mehr Details. Derzeit nutze ich die Soundcore Liberty 5 (zum Test) an meiner Switch, wenn ich spiele.

Falls ihr euch fragt: Kann das bei einem 20 Jahre alten Spiel wirklich so einen Unterschied machen? , dann kann ich nur erwidern: Ja, tut es! Ihr bekommt mit Stereo ein viel breiteres Klangbild als wenn ihr in Mono spielt, selbst bei einem uralten Pokémon-Spiel.

Das ist nicht nur ein subjektives Empfinden, sondern lässt sich auch technisch belegen: Bei Mono bekommt ihr „nur“ eine Audio-Spur, die auf beiden Kopfhörer-Hälften abgespielt wird. Bei Stereo bekommt hier hingegen zwei verschiedene Tonspuren, die räumliche Audioeffekte ermöglichen.

Oder wie es ein Nutzer auf Reddit treffend beschreibt: „Schön zu hören, dass beim Sounddesign so viel Wert auf Details gelegt wurde.“

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