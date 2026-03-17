Eine Einstellung, die ihr vor 20 Jahren auf dem Gameboy ignoriert habt, macht Pokémon Blattgrün gerade viel besser

MeinungTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Eine Einstellung, die ihr vor 20 Jahren auf dem Gameboy ignoriert habt, macht Pokémon Blattgrün gerade viel besser

Pokémon Feuerrot/Blattgrün könnt ihr auf der Switch spielen. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann meint: Stellt eine Einstellung um und Feuerrot/Blattgrün klingt sofort viel besser.

Nintendo hat kürzlich den alten Klassiker Pokémon Feuerrot/Blattgrün für die moderne Switch veröffentlicht. Dadurch könnt ihr für 20 Euro die alten Spiele wieder auf moderner Hardware erleben.

Ich selbst habe mittlerweile etliche Spielstunden auf meiner alten Switch in Blattgrün investiert und bin überrascht gewesen, was eine einzelne Einstellung ausmachen kann.

Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Eine Expertin warnt: Konzerne werden immer reicher, während einfache Arbeiter gerade massiv verlieren Schon nach 17 Stunden ist Monster Hunter Stories 3 eine der besten Alternativen zu Pokémon, die man 2026 spielen kann Ich habe Pokopia auf meiner alten Switch gespielt und wurde mehrfach überrascht Der erste große Hit für die Switch 2 bekommt einen überraschenden DLC und ihr könnt ihn schon spielen Hades II ist grandios, wird aber wegen einer Sache wohl nicht das God Tier auf Steam erreichen Das Videospiel eurer Kindheit wurde 29 Jahre nach Release ins Guinessbuch der Rekorde aufgenommen, doch der Grund ist brandaktuell Ein Deckbuilder ist auf Steam 95 Prozent positiv, schickt euch auf einen höllisch motivierenden Himmelstrip Nintendo Switch 2 FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Nintendo sagt, eure Spiele auf Switch können aufhören zu funktionieren, wenn ihr wieder gemein zu Zelda seid Switch 2 mit Mario Kart zum historischen Tiefstpreis: Endlich ist sie günstig! „Hat der Gaming-Industrie irreparablen Schaden zugefügt“ – Entwickler sagt, ein Shooter ist schuld, dass wir kein Bloodborne 2 bekommen

Mit Stereo-Ton klingt selbst das 20 Jahre alte Pokémon Blattgrün viel besser

Falls ihr Feuerrot/Blattgrün damals noch auf dem Gameboy gespielt habt, dann stand euer Sound damals sicherlich auf Mono. Selbst auf meinem neuen Analogue Pocket war in Feuerrot Mono eingestellt.

Der Gameboy konnte nur Mono-Sound über seinen verbauten Lautsprecher abspielen. Über die Kopfhörerbuchse war jedoch auch Stereo-Klang möglich, denn der verbaute Soundchip konnte Ton über mehrere Kanäle abspielen. Dafür brauchte man aber Kopfhörer, die man über Klinke anschließen musste.

Und einmal Hand auf’s Herz: Wer hat vor 20 Jahren mit Kopfhörern an seinem Gameboy auf dem Pausenhof gespielt? Vermutlich kaum jemand.

Was hat das mit dem Spiel auf der Switch zu tun? Spielt ihr jetzt die Neuauflage von Feuerrot/Blattgrün auf der moderneren Switch, bekommt ihr mehr oder weniger die alte Technik nur als Port für die neuere Konsole. Bei Stichproben habe ich festgestellt, dass in den Einstellungen der Sound immer auf Mono steht.

Mein Tipp: Stellt den Sound unbedingt von Mono auf Stereo um und spielt auf jeden Fall mit Kopfhörern oder In-Ears. Feuerrot/Blattgrün klingt sofort um Welten besser, ihr bekommt ein viel breiteres Klangbild mit viel mehr Details. Derzeit nutze ich die Soundcore Liberty 5 (zum Test) an meiner Switch, wenn ich spiele.

Falls ihr euch fragt: Kann das bei einem 20 Jahre alten Spiel wirklich so einen Unterschied machen?, dann kann ich nur erwidern: Ja, tut es! Ihr bekommt mit Stereo ein viel breiteres Klangbild als wenn ihr in Mono spielt, selbst bei einem uralten Pokémon-Spiel.

Das ist nicht nur ein subjektives Empfinden, sondern lässt sich auch technisch belegen: Bei Mono bekommt ihr „nur“ eine Audio-Spur, die auf beiden Kopfhörer-Hälften abgespielt wird. Bei Stereo bekommt hier hingegen zwei verschiedene Tonspuren, die räumliche Audioeffekte ermöglichen.

Oder wie es ein Nutzer auf Reddit treffend beschreibt: „Schön zu hören, dass beim Sounddesign so viel Wert auf Details gelegt wurde.“

Mehr zum Thema
1
Die Wahl des ersten Pokémon in Feuerrot und Blattgrün hat viel größere Folgen als gedacht und eine neue Generation entdeckt das jetzt
von Johanna
2
WoW Midnight ruckelt, hat Standbilder und Grafik-Fehler – So behebt ihr das
von Cortyn
3
Wenn ihr vor einem Jahr auf Steam das falsche Spiel heruntergeladen habt, sucht euch jetzt das FBI – Und ja, Valve betont, das ist das echte FBI
von Dariusz Müller

Pokémon Pokopia auf der alten Switch? Ja, das geht, wenn auch nur mit einem Umweg. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat es ausprobiert, doch die Einschränkungen sind groß. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Ich habe Pokopia auf meiner alten Switch gespielt und wurde mehrfach überrascht

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
War of the Planet of the Apes Trailer

Pokémon Pokopia hat die beste Story des Franchises, die mich an eine der besten Sci-Fi-Reihen erinnert

Pokémon XD Meinungtitelbild

Alle reden über die neue Generation von Pokémon, doch eine viel kleinere Ankündigung zeigt: es geht in die richtige Richtung

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx