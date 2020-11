Eins der härtesten MMORPGs zeigt in neuen Videos seine brutalen Kämpfe

Mortal Online 2 könnte dank brutaler Massenkämpfe das härteste MMORPG werden und sieht dabei so gut in den neuen Gameplay-Videos aus.

Was ist Mortal Online 2? Das MMORPG ist das Sequel des 2010 veröffentlichten Mortal Online, bei dem PvP-Schlachten im Mittelpunkt stehen, in denen es alles andere als fair zugeht.

Mortal Online 2 schlägt in dieselbe Kerbe. Auch hier steht PvP im Vordergrund und es wird wohl nicht allzu fair zugehen, obwohl der grundlose Angriff auf Spieler geahndet wird. Dieses Mal jedoch spielt auch PvE eine Rolle.

Territorialkriege und Massenschlachten werden wohl den Hauptteil des MMORPGs ausmachen, wenn es vermutlich 2021 erscheint.

So gut sieht Mortal Online 2 aus.

Wunderschön und brutal

Was zeigen die neuen Videos? Dank Unreal Engine 4 sieht Mortal Online 2 fantastisch aus. Die Landschaften laden geradezu ein, Erkundungstouren in den dichten Wäldern zu starten oder einfach über die Wiesen zu flanieren und den Rehen beim Grasen zuzuschauen – was ihr natürlich nicht tun solltet, denn da es offenes PvP gibt, wird jede Unaufmerksamkeit hart bestraft.

Im Dämmerlicht durch einen Wald zu laufen und eine verlassene Hütte zu finden, das erschafft aber schon eine sehr dichte Atmosphäre.

Zudem bekommt ihr ausufernde Massenschlachten zu sehen, in denen sich jede Menge Krieger in voller Montur gegenseitig verkloppen. Diese Kämpfe zeigen, dass sich Mortal Online 2 nur an Erwachsene richtet. Es fließt ganz schön viel Blut in den Gefechten jeder gegen jeden. Eine andere Szene zeigt zudem eine nackte Heldin. Auch solche Szenen will das MMORPG bieten.

Außerdem bekommt ihr ein wenig vom Rohstoff-Sammeln zu sehen. Mittels einer Spitzhacke baut ihr Steine ab. Tötet ihr ein Reh, dann ist es möglich, ihm das Fell abzuziehen. So kommt ihr an wichtige Ressourcen. Denn in Mortal Online 2 spielen Survival-Elemente eine Rolle. Ihr müsst also wichtige Items selbst herstellen und könnt sogar Lager bauen.

Wann erscheint Mortal Online 2? Das MMORPG startet am 27. November in die Beta. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch für einen Zugang anmelden. Der Release erfolgt dann 2021 über Steam.

Für wen eignet sich das MMORPG? Wer PvP liebt und auch Spaß an unfairen Kämpfen findet, der kann sich Mortal Online 2 ansehen. Mögt ihr dagegen eher viele Quests und einen Fokus auf Story, dann könnte das MMORPG nicht ganz euren Vorlieben entsprechen.

Ihr mögt PvP und woll wissen, welche MMORPGs sich für eigenen? Dann lest den MeinMMO-Artikel „Die 10 MMORPGs mit dem besten PvP aller Zeiten“.