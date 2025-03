Ein Spiel zu Jurassic Park enthält ein geheimes Ende, in dem euch ein Hollywood-Star lobt und von der PlayStation 1 verscheucht

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Das Spiel hat schon einige Jahre auf dem Buckel, doch das Ende mit Jeff Goldblum ist immer noch aktuell. Habt ihr Vergessene Welt: Jurassic Park gezockt und das Video am Schluss gefunden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wusstet ihr außerdem: George Lucas half seinem Freund Spielberg dabei, Jurassic Park zu beenden, weil der schon das nächste Meisterwerk drehen musste

Er könne sich an den Tag erinnern, als das Video aufgenommen wurde. Vermutlich war es an einem Strand auf Hawaii. Den Satz, bei dem die Spieler aufgefordert werden, sich den Gestank wegpusten zu lassen, habe Goldblum laut eigener Aussage improvisiert.

Goldblums Aussagen sind lustig gemeint, in ihnen steckt aber auch etwas Wahrheit. So sehr das Zocken Spaß macht, sollte man die reale Welt da draußen nicht vergessen. Der Kern seiner Aussage gilt auch 28 Jahre später noch.

Schalte das Spiel aus, um Himmels Willen, und geh nach draußen. Atme die frische Luft, unternimm einen Spaziergang, ruf ein Mitglied des anderen Geschlechts an. Weißt du, was ich meine? Du hast ein ganzes Leben da draußen. Lass dir den Gestank wegpusten.

Wie sieht das geheime Ende aus? Dabei startet ein Video, das Jeff Goldblum am Strand zeigt. Er blickt in die Kamera und spricht die Spieler somit direkt an.

Im Spiel gilt es, seitlich scrollende Level mit einem von 5 Charakteren zu meistern. Wer bis zum Schluss durchhält, schaltet ein geheimes Ende frei. Darin meldet sich ausgerechnet Jeff Goldblum zu Wort, der in den Filmen Ian Malcolm, einen Mathematiker, spielt. Seine Nachricht an die Spieler sorgt auch 28 Jahre später noch für ein Schmunzeln.

