Alle Filme zu Jurassic Park im Ranking – Welcher ist der Beste?

Der Abschluss der ersten Trilogie entstand nicht mehr unter der Regie von Steven Spielberg und das merkt man. Er unterscheidet sich in der Stimmung und hat einige absurde Momente. Abgesehen davon wird auch hier kaum was Neues erzählt, und die eigentliche Geschichte rund um eine Expedition mit Fanliebling Alan Grant (Sam Neill) ist recht dünn.

In manchen Aspekten erzählt Das Gefallene Königreich Ähnliches wie der zweite Teil der Park-Reihe. Die Fehler, die begangen wurden, müssen nun ausgemerzt werden. Als Film ist die Fortsetzung von World zwar laut und teils bombastisch, kann aber nicht wirklich was Neues erzählen. Das ist ein wiederkehrendes Problem der ganzen Reihe. Einzig die Bilder überzeugen hier, was bei Regisseur J.A. Bayona (Sieben Minuten nach Mitternacht) nicht verwunderlich ist.

Jurassic Park erzählt seit dem ersten Teil aus dem Jahr 1993 davon, was passiert, wenn in unserer heutigen Zeit mit Dinosaurier-DNA herumexperimentiert wird. Wie realistisch das eigentlich ist, hat ein Experte erklärt. Abgesehen davon folgten dem ersten Film bislang fünf weitere Fortsetzungen.

