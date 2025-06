Ein Rollenspiel wie D&D aus Europa sammelt eine halbe Million Euro auf Kickstarter – Und ihr könnt es kostenlos testen

Das schwedische Tabletop-Rollenspiel Dragonbane bietet eine Alternative zu Dungeons & Dragons. Auf Kickstarter feiern die neuen Erweiterungen nun einen enormen Erfolg.

Was ist Dragonbane? Dragonbane ist die englische Übersetzung des schwedischen Tabletop-Rollenspiel-Systems „Drakar och Demoner“. Ursprünglich in den 1980er Jahren veröffentlicht, wurde es 2023 von Free League Publishing mit der englischen Fassung neu aufgelegt.

Das Spiel bietet ein schlankes Regelwerk, das besonders zugänglich sein soll und mit einem Fokus auf Abenteuer, Entdeckungen und klassisches Rollenspiel. Es kombiniert nostalgischen Old-School-Flair mit modernen Mechaniken wie einem Talentwürfelsystem (W20 für Attribute, W6 für Talente) und einer „Push“-Mechanik, bei dem Würfe erneut versucht werden können – jedoch nicht ohne Preis und Risiken.

Typisch für Dragonsbane sind klassische Fantasy-Elemente wie Drachen, Magie, Ruinen und düstere Wälder, aber auch ein gewisser Humor und eine bewusste Einfachheit im Design. Es richtet sich an Spieler, die unkomplizierte, erzählerische Abenteuer mit einem Hauch Retro-Charme suchen.

Am 3. Juni 2025 startete eine Kickstarter-Kampagne zu zwei neuen Erweiterungsbüchern, die bereits nach wenigen Minuten großen Anklang fand. Interessierte Spieler können sich das System auch kostenlos anschauen.

Finanziert in unter 10 Minuten

Welchen Erfolg erreicht das Rollenspiel? Am 3. Juni 2025 starteten Free League Publishing eine Kickstarter-Kampagne für die beiden Erweiterungsbücher „Arkand – City of Waves and Flames“ und „Book of Magic“. Ersteres bietet dabei ein Buch mit verschiedenen Abenteuern, die in der Stadt Arkand angesiedelt sind, zweiteres bietet neue Anleitungen für Magie und neue Schulen der Magie, wie Harmonismus, Dämonologie oder Hexerei.

Als Finanzierungsziel wurden rund 22.626 € angesetzt. Bereits nach unter 10 Minuten war das Ziel erreicht und die eingenommene Summe hat sich bis heute rund 25-fach erhöht und steht derzeit bei rund 579.000 € (Stand 26.06.2025, 11:00 Uhr). Mit mittlerweile über 5.600 Unterstützern findet das Projekt großen Anklang. Die Kampagne läuft noch bis zum 26. Juni 2025 um 21:00 Uhr.

Interessierte Spieler können Dragonbane sogar kostenlos anspielen. Dafür könnt ihr euch über die Plattform DriveThruRPG entsprechende PDFs sichern, mit denen ihr 5 vorgefertigte Charaktere und einen Quick-Start-Guide erhaltet.

Dragonbane ist bei weitem nicht die einzige Alternative, die es zu Dungeons & Dragons gibt. Auch die bekanntesten Streamer zum Tabletop-Rollenspiel haben zuletzt ein eigenes System herausgebracht und nun sogar zwei der wichtigsten Mitarbeiter bei Dungeons & Dragons zu sich geholt: Die bekannteste Truppe zu Dungeons & Dragons macht ein eigenes Rollenspiel, krallt sich zwei wichtige Mitarbeiter von Wizards of the Coast