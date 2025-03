Ein Paar investierte 2006 sein gesamtes Geld in die Erstellung einer Website, 19 Jahre später haben sie Google 2,4 Milliarden Euro gekostet

Der Fall zeigt, dass Ausdauer und Überzeugung selbst im Kampf gegen milliardenschwere Konzerne etwas bewirken können – zumindest in Hinblick auf die Gerechtigkeit. Auch in der Gaming-Branche gibt es ähnliche Konflikte: Ein ehemaliger Bungie-Entwickler erhebt schwere Vorwürfe gegen Sony und klagt wegen Rufschädigung

Was war das Ergebnis der Untersuchung? Nach jahrelangen Ermittlungen stellte die Europäische Kommission fest, dass Google tatsächlich seine Marktmacht missbraucht hat, indem es seine eigenen Vergleichsdienste bevorzugte und andere damit benachteiligte. 2017 wurde Google zu einer Rekordstrafe von 2,42 Milliarden Euro verurteilt (via EU-Kommission ).

Was war das Problem mit Google? Kurz nach dem Start von Foundem stellten die Raffs fest, dass ihre Website in den Google-Suchergebnissen rapide absackte – trotz relevanter Inhalte. „Wir haben unsere Seiten und ihre Platzierung überwacht und sahen, wie sie fast sofort abstürzten“, sagten sie gegenüber der BBC .

2006 steckten Online-Preisvergleiche noch in den Kinderschuhen und konzentrierten sich meist auf einzelne Produktkategorien, wie etwa Flugpreise. Adam hatte schließlich die Idee einer Plattform, die nahezu alle gewünschten Produkte miteinander vergleicht – so entstand Foundem.

