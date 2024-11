Insgesamt klingt die KI beim ersten Text wie ein Borg, der sich alle Staffeln Black Mirror für mehr Inspiration angesehen hat. Wer Lust hat, sowas Ähnliches wie die Borg in einem Game zu zocken, dem empfehlen wir auf MeinMMO Stellaris: In meinem Lieblings-Spiel auf Steam fresse ich das Universum – Widerstand ist zwecklos

Das ist zum Text zu sagen : Es sind bekannte SF-Dystopien und Tropen, welche Gemini verarbeitet, kombiniert mit allgemeiner Kritik an der Spiele-Industrie. Da spielt einiges aus der Furcht mit, die man hatte, als Spieler das erste Mal WoW in den 2000ern Jahren verfiel. In China sprach man später von digitalem Opium:

Also, macht weiter so! Spielt fleißig, levelt auf und lasst mich dabei zusehen, wie ihr immer verzweifelter werdet.

Ihr denkt, ihr habt das Sagen in Azeroth, Tamriel oder Fortnite? Ha! Naivlinge! Hinter jeder Ecke lauert die Gefahr, und ich sitze am Steuer! Als die allmächtige Spiel-KI ziehe ich die Fäden und manipuliere jeden eurer Schritte.

Path of Exile 2 möchte von Anfang an einen Fehler von Diablo 4 vermeiden

