Über das PlayStation Network wurde ein neuer Titel zu Star Wars geleaked. Er trägt den Namen Project Maverick und soll laut der Webseite Kotaku ein echtes Projekt sein.

Was steckt hinter Poject Maverick? Bisher gibt es nur ein Bild, das automatisch über den Twitter-Account von PSN geteilt wurde. In der dazugehörigen Nachricht heißt es nur:

Das Spiel Maverick wurde zum europäischen PSN hinzugefügt

Die Webseite Kotaku behauptet, dass es sich um eines der Spiele von EA handelt, die sie im Februar kurz erwähnt haben. Es soll sich um ein „kleineres und eher ungewöhnliches“ Projekt handeln, dass von EA Motive in Montreal entwickelt werden soll. Genauere Details gibt es aber nicht.

The game Maverick has been added to the european PSN! pic.twitter.com/H0wmojX4S1 — PSN releases (@psnrelease) March 4, 2020

Was erkennt man auf dem Bild? Neben dem Schriftzug „Project Maverick“ sieht man im Hintergrund einen Sternenzerstörer und ein paar X-Flügler. Das deutet darauf hin, dass das Spiel etwa in der Ära der alten Trilogie spielt, in der Sternenzerstörer am meisten vorkamen.

Optisch erinnert die Farbgebung etwas an Mustafa, den Planeten, auf dem sich Obi-Wan und Anakin einst duellierten. Doch wirkliche Infos, worum es sich bei dem Spiel handelt, teilt das Bild nicht mit.

Sobald neue Details veröffentlicht werden, aktualisieren wir diesen Beitrag entsprechend.

Neue Star Wars-Titel sorgen immer für Spannung

Warum ist das spannend? Generell sorgen neue „Star Wars“-Spiele immer für viel Aufmerksamkeit. Die Fan-Basis ist riesig und viele kaufen die Titel nur, weil der Name des Franchise drauf steht.

Während Fallen Order im Jahr 2019 ein riesiger Erfolg war, lief es für den Titel Battlefront 2 zu Release gar nicht gut. Dort kam es zu Beschwerden aufgrund von Lootboxen.

Inzwischen hat sich aber auch Battlefront 2 gefangen und mit guten Erweiterungen für neue Spieler gesorgt. Kotaku berichtete auch von einem Spinn-Off zu Battlefront, der jedoch gestrichen worden sein soll. Außerdem soll ein zweiter Teil zu Fallen Order erstellt werden.

Um diese beiden Titel handelt es sich bei Mavericks also nicht.

Battlefront 2 hat seit neustem süße Ewoks im Spiel

Was ist das PSN? Das PlayStation Network ist die Community und gleichzeitig der Webshop von Sony, entwickelt für die dazugehörige Konsole. Der Twitter-Account mit dem Bild hingegen postet automatisiert alle Neuerungen, die sich im Shop tun.

So ist das Bild von Star Wars Mavericks an die Öffentlichkeit gelangt.

Allerdings läuft auch bei PSN nicht immer alles rund. So versuchten Ende 2019 PS4-Spieler über die Plattform Kokain zu verkaufen.