Ein Dieb stahl nur drei Grafikkarten, ergaunerte sich dadurch einen Wert von knapp 12.000 Euro

Ein Dieb stahl nur drei Grafikkarten, ergaunerte sich dadurch einen Wert von knapp 12.000 Euro

In Südkorea ist ein Einbrecher in ein Computer-Fachgeschäft eingedrungen und hat dabei gezielt drei hochwertige und sehr teure Grafikkarten entwendet – laut Polizeiangaben mit einem Gesamtwert von etwa 12.000 Euro.

Wann und wie ist der Dieb eingebrochen? Laut Newsis soll der Täter in den frühen Morgenstunden die Glasschiebetür des Shops aufgebrochen haben – offenbar gezielt auf der Suche nach teurer Hardware.

Auffällig ist laut Bericht, dass der Mann trotz weiterer hochwertiger Hardware nur drei Grafikkarten an sich nahm und das Geschäft anschließend wieder verließ. Der entstandene Schaden wird auf bis zu 20 Millionen Won geschätzt, was umgerechnet etwa 12.000 Euro entspricht.

Der Inhaber des Geschäfts und Betreiber des YouTube-Kanals „추천하는남자“ veröffentlichte die Aufnahmen der Überwachungskamera, die den Diebstahl zeigen, und meldete den entstandenen Schaden. Auf dem Video ist zu sehen, wie der maskierte und mit Handschuhen bekleidete Täter mit einem Bohrhammer die Glasscheibe des Geschäfts einschlägt, eindringt und die drei High-End-Grafikkarten stiehlt.

Teure Hardware überall

Was sagt das über den aktuellen Grafikkartenmarkt? Der Diebstahl zeigt, welchen Stellenwert High-End-GPUs mittlerweile haben. Neben stetig steigenden RAM-Preisen, die Anbieter mittlerweile auf neue Ideen bringen, sind GPUs auf einem Dauerhoch.

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, warum Hersteller wie AMD versuchen, einen weiteren Preisanstieg zu verhindern und den Markt zu stabilisieren.

Drei einzelne Komponenten reichen aus, um einen fünfstelligen Schaden zu verursachen. Grafikkarten sind generell nicht nur für Spieler wichtig, sondern auch für KI-Anwendungen sowie professionelle Workloads und Kryptomining. Die Polizei prüft daher, ob die Karten weiterverkauft oder anderweitig genutzt wurden (via Hani.co).

Der betroffene Geschäftsinhaber sagte in seinem YouTube-Video: „Ich denke, das ist passiert, weil jeder gerade schwere Zeiten durchmacht.“

Laut VideoCardz gab die südkoreanische Polizei inzwischen bekannt, dass ein Tatverdächtiger festgenommen wurde. Ein Teil der gestohlenen Ware sei jedoch bisher nicht aufgefunden worden.

Der Fall zeigt einmal mehr, welchen Wert High-End-Hardware inzwischen erreicht hat. Mittlerweile gibt es sogar Sondermodelle gewisser GPU-Modelle, die die Durchschnittspreise weit überschreiten: Die Premium-Grafikkarte von Asus kostet so viel wie ein gebrauchter Kleinwagen und trotzdem ist sie bereits ausverkauft

