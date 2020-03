Ihr möchtet auch das Action-MMO Anthem spielen? Dann könntet ihr vielleicht zu den Glücklichen gehören, die von EA einen Code geschenkt bekommen.

Was ist das für eine Aktion? Über Reddit hat Electronic Arts einige Keys für Anthem kostenlos verteilt. Spieler konnten sich die Codes für PC, Xbox One und PS4 (N/A) schnappen und mussten dann angeben, welchen sie genommen haben, damit alle anderen wissen, welche der Keys noch verfügbar sind.

Electronic Arts möchte, dass die Spieler aufgrund der derzeitigen Corona-Krise zu Hause bleiben und hat deswegen die Aktion „Stay Home. Play Together.“ ins Leben gerufen.

Electronic Arts möchte, dass ihr während der Corona-Krise zu Hause bleibt und spielt.

Vielleicht gibt es noch mehr Keys

Wird es noch mehr Keys geben? Es ist durchaus möglich, dass weitere Keys folgen. Vielleicht nicht nur für Anthem, sondern zudem für andere Spiele von EA. Explizit gesagt wurde dies zwar nicht, die Aktion ist aber so formuliert, dass durchaus in Aussicht gestellt wird, dass weitere Spiele kostenlos vergeben werden könnten.

Behaltet den Reddit-Thread also im Auge. Vielleicht entdeckt ihr dort noch mehr kostenlose Keys für Spiele.

Anthem bekommt nach wie vor wichtige Patches.

Anthem bekommt noch Patches

Wie steht es eigentlich derzeit im Anthem? Die Entwickler kündigten ja vor Kurzem an, dass es keine neuen Inhalte mehr gibt, da sich das Team auf die grundlegende Überarbeitung des Onlinespiels konzentriert und eine Art Anthem 2.0 entwickelt. Allerdings gibt es weitere Bugfixes und auch Events.

Dass dem tatsächlich so ist, haben die Entwickler nun gezeigt und einen Patch veröffentlicht. Spieler meldeten, dass die Legendary Runner Weekly Challenge keine Belohnungen mit sich brachte. Mit einem Fix wurde dieser Bug jetzt behoben. Ihr bekommt nun also regulär eure Belohnungen, wenn ihr die Herausforderung absolviert.

Solltet ihr die Challenge schon hinter euch haben, dann erhaltet ihr die Belohnungen nachträglich. Ist das bei euch nicht der Fall, dann solltet ihr euch mit dem Support von Anthem in Verbindung setzen.

Was zeigt uns das? Bioware kümmert sich nach wie vor um Bugs, doch der aktuelle Patch war sehr klein. Die Ressourcen des Teams liegen also bei der Überarbeitung des Onlinespiels. Dennoch ist es gut zu wissen, dass Probleme schnell behoben werden und, dass Anthem im Grunde „too big to fail“ ist.