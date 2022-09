Konkurrenz für Monster Hunter? EA bringt neues Action-RPG, in dem ihr auf die Jagd geht

Neuer Mix aus MOBA und Hack and Slash soll auf PS5 kommen – „Wer hätte gedacht, dass Kriege so bunt sein können“

Es handelt sich dabei allerdings vorerst um reine Vermutungen. Genaue Informationen zu dem Spiel versprechen EA und Tecmo Koei in den nächsten September-Wochen. Es ist wahrscheinlich, dass die ersten Infos schon während der Tokyo Game Show kommen, die direkt vor der Tür steht und am 15. September startet.

Vor allem aber hat Omega Force bereits Erfahrung mit Monster-Hunter-ähnlichen Games. Toukiden: The Age of Demons und Toukiden 2 leihen sich großzügig Gameplay-Elemente von den Capcom-Spielen, ändern aber das Setting. Sie spielen im feudalen Japan und die Spieler jagen darin Oni, japanische Dämonen, statt Monster.

Die Publisher EA und Tecmo Koei haben eine Kooperation angekündigt. Sie arbeiten zusammen an einem Action-RPG, das von der Beschreibung her an die Monster-Hunter-Spiele erinnert.

