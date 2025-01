TOTY Prediction für EA FC 25: 5 Spieler, die einen Platz im Team of the Year am meisten verdienen

Bis zum 13. Januar könnt ihr in EA FC 25 für Team of the Year (TOTY) in Ultimate Team abstimmen. Auf MeinMMO haben wir uns die 84 Nominierten für das Männer-TOTY genau angeschaut und verraten euch, welche 5 Spieler sich mit ihren Leistungen einen Platz unter den besten Spielern des Jahres 2024 am meisten verdient hätten.

Nach welchen Kriterien haben wir die Spieler bewertet? Um einen Vergleich der realen Leistungen anzustellen, haben wir die Bewertungen der bekannten Sport-Analyse-Seite Sofascore herangezogen. Dabei haben wir uns die Durchschnittsnoten (Bewertungen von 1 für schlechte bis 10 für gute Leistungen) der letzten 12 Monate folgender Wettbewerbe angeschaut:

heimische Liga

internationale Vereins-Wettbewerben der UEFA (Champions League, Europa League, Conference League)

große internationale Turniere der Nationalmannschaften (Europameisterschaft, Copa América)

Die 5 Spieler, die aufgrund ihrer Leistungen einen Platz im TOTY verdient hätten, haben entweder starke Leistungen in mindestens 2 der 3 Wettbewerbe abgeliefert oder in einem der 3 Wettbewerbe mit ihren Durchschnittsnoten besonders überragt.

5 Kandidaten, die durch ihre Leistungen einen TOTY verdienen

Joshua Kimmich (FC Bayern) – TOTY Verteidiger

Kimmich gehört unter den nominierten Verteidigern für das TOTY zu den Spielern, die sowohl in der Liga als auch in der Champions League mit starken Leistungen überzeugen konnten. Mit starken Pässen und Freistößen ist er immer in der Lage, Großchancen für seine Mannschaft zu kreieren:

Durchschnittsnote in der Liga: 7,69

Durchschnittsnote in der Champions League: 7,41

Durchschnittsnote bei der Europameisterschaft: 7,74

Damit erreicht Kimmich als einziger Verteidiger unter den Nominierten einen zusammengerechneten Durchschnitt von 7,63 aus allen 3 Wettbewerben.

Was außerdem besonders für Kimmich spricht, ist seine starke Durchschnittsnote bei der Europameisterschaft. Mit einem Wert von 7,74 war der deutsche Nationalspieler notentechnisch einer der besten Akteure des Turniers.

Cole Palmer (FC Chelsea) – TOTY Mittelfeldspieler

Das Jahr 2024 von Cole Palmer in der englischen Premier League, der stärksten Liga der Welt, war herausragend. Er schoss für den FC Chelsea 26 Tore und bereitete weitere 13 Tore vor. Und das, obwohl er meistens nicht einmal als Stürmer, sondern als offensiver Mittelfeldspieler agiert.

Durchschnittsnote in der Liga: 7,97

Durchschnittsnote in der Conference League: 6,85

Durchschnittsnote bei der Europameisterschaft: 6,90

Auf Sofascore kommt er aufgrund seiner überragenden Leistungen in der Liga auf eine Durchschnittswertung von 7,93 in den vergangenen 12 Monaten. Er ist damit hinter Messi (MLS). Gyökeres (Liga Portugal) und Rodri (Premier League) der Spieler mit der besten Durchschnittsnote innerhalb der heimischen Liga.

Seine Note wiegt allerdings nochmal mehr, bedenkt man, dass das Niveau in der Premier League weitaus stärker einzuordnen ist und der FC Chelsea als Verein für seine eigenen Ansprüche eine sehr schlechte Saison spielte. Auf Palmer war aber immer Verlass.

Raphinha (FC Barcelona) – TOTY Angreifer

Der Brasilianer spielte 2024 das beste Jahr seiner Karriere. Mit konstant starken Leistungen hat er sich mittlerweile die Kapitänsbinde beim FC Barcelona gesichert. 23 Tore und 12 Vorlagen in Liga und Champions League untermauern seine herausragenden Performances.

Durchschnittsnote in der Liga: 7,75

Durchschnittsnote in der Champions League: 8,10

Durchschnittsnote bei der Copa América: 7,13

Raphinha kommt, betrachtet man nur seine Spiele beim FC Barcelona, auf eine Durchschnittswertung in Liga und Champions League von rund 7,93. Damit gehört er auf Vereinsebene zu den Akteuren mit den besten Noten aller nominierten Spieler.

Zudem hat kein anderer Spieler in der Champions League, also der Königsklasse im Fußball, so eine starke Durchschnittsnote (8,10) in 2024 aufzuweisen.

Rodri (Manchester City) – TOTY Mittelfeldspieler

Natürlich muss auch der in 2024 zum besten Fußballer der Welt ausgezeichnete Spieler im TOTY sein. Rodri spielt seit mehreren Jahren konstant auf Weltklasse-Niveau, egal ob im Verein oder in der spanischen Nationalmannschaft. Mit den Spaniern sicherte sich Rodri als Spieler des Turniers den verdienten Europameistertitel 2024 in Deutschland.

Durchschnittsnote in der Liga: 8,00

Durchschnittsnote in der Champions League: 7,68

Durchschnittsnote bei der Europameisterschaft: 7,25

Auf seiner Position als Zentraler Defensiver Mittelfeldspieler ist es schwerer, mit guten Noten zu glänzen, da er sich vorrangig um die Verteidigungsarbeit und die Organisation des Spielaufbaus kümmern muss. Dennoch ist Rodri in engen Spielen auch ein verlässlicher Garant für Tore und Vorlagen.

Wie groß der Einfluss des Spaniers wirklich ist, wurde einem seit seiner schweren Verletzung Ende September 2024 bewusst. Seit seinem Fehlen geriet die Übermannschaft von Manchester City schwer ins Straucheln und kam in der Liga komplett aus dem Tritt.

Auf MeinMMO haben wir Rodri getestet und fanden, dass seine Qualitäten auch in FC 25 sehr gut zur Geltung kommen: 3 Gründe, warum ihr Rodri testen solltet

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) – TOTY Mittelfeldspieler

Hätte Florian Wirtz mit Leverkusen nach der ungeschlagenen Meisterschafts-Saison in der Bundesliga 23/24 und dem gewonnenen DFB-Pokal auch noch die Europa League (Niederlage im Finale) und die Heim-EM (Niederlage im Viertelfinale) gewonnen, wäre auch er ein ernster Anwärter auf die Auszeichnung als Weltfußballer geworden.

Aber auch ohne diese Titel spielte Wirtz individuell ein fantastisches Jahr 2024. 21 Tore und 11 Vorlagen beweisen in 2024 die Wichtigkeit des offensiven Mittelfeldspielers.

Durchschnittsnote in der Liga: 7,87

Durchschnittsnote in der Champions League/Europa League: 7,76

Durchschnittsnote bei der Europameisterschaft: 7,42

Mit einem Durchschnittswert von 7,68 aus allen Wettbewerben darf sich Wirtz als einen der konstantesten Performer des Jahres 2024 betrachten. Bedenkt man, dass Wirtz in 2025 erst 22 Jahre alt wird, kann man erahnen, wie viel Potenzial noch in dem deutschen Dribblingkünstler für die nächsten Saisons steckt.

Damit habt ihr unsere 5 Kandidaten, die sich ihren Platz im TOTY am meisten verdient hätten auf einen Blick. Jetzt fragen wir euch: Seid ihr einverstanden mit unserer Liste? Hättet ihr noch andere Kandidaten, die unbedingt einen TOTY bekommen müssen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bis Montag, dem 13. Januar, habt ihr Zeit für euer TOTY in FC abzustimmen: EA FC 25: TOTY Voting mit allen Kandidaten ist live – So wählt ihr euer Team of the Year