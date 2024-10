EA FC 25: Rodri ist der neue Weltfußballer, kostet nur 43.000 Münzen – 3 Gründe, warum ihr ihn testen solltet

Mit einem Tempo-Stat von 66, aufgeteilt in Beschleunigung 65 und Sprinttempo 66, zählt Rodri offensichtlich nicht zu den schnellsten Spielern in FC 25 . Ein wenig ausgleichen kann der Mittelfeldmotor diesen Nachteil mit seinem Beschleunigungstyp.

Wenn man sich die Gründe so anschaut, könnte man sich fragen, warum Rodri trotz dieser Vorzüge nur 43.000 Münzen kostet. Der Grund dafür ist in seinem Tempo zu verorten.

Er läuft sich immer frei, ist ständig anspielbar und besitzt dann auch die Qualität, die Bälle für seine Mitspieler zu verteilen. Außerdem ist er nahezu druckresistent und behält selbst in brenzligen Situationen die nötige Ruhe am Ball.

Wenn Rodri die Bälle erobert, weiß er auch was damit anzufangen. Er kann die Rolle als „Tief stehender Motor“ in der ++-Variante ausführen und ist somit ein starker Spielmacher vor eurer Abwehr.

Wie gut ist Rodri in FC 25? Auch in EA FC 25 gehört Rodri, wenn man nur das Rating betrachtet, zu den besten Spielern. Nur Team-Kollege Erling Haaland (Manchester City), die ehemalige und neue Weltfußballerin Aitana Bonmatí (FC Barcelona) und der spektakulärste Sommertransfer 2024 Kylian Mbappé (Real Madrid) haben es mit ihrer Goldkarte ebenfalls auf 91 Punkte geschafft.

