Nach einem Monat EA FC 25 dominiert ein Verband das ganze Spiel, führt fast jede Statistik an

Das neue EA FC 25 ist am 27. September offiziell erschienen. Nach mehr als einem Monat hat EA Sports die ersten Statistiken für die neue Fußballsimulation veröffentlicht. Dabei fällt auf, dass vor allem ein Fußballverband bei den Spielern besonders beliebt zu sein scheint.

EA hat auf offizieller Seite interessante Zahlen zu FC 25 veröffentlicht. Die Daten wurden nach den ersten 25 Tagen EA FC 25 angefertigt und geben Auskunft über:

die meist gespielten Partien bei Männern und Frauen

die häufigsten Transfers im Karrieremodus

die Anzahl der gespielten Spiele und erzielten Tore, mit einem besonderen Fokus auf den Rush-Modus

die meist gespielten Stadien

die Anzahl an Ländern, in denen FC 25 gespielt wird

Welcher Verband dominiert? In fast jeder Statistik sind Spieler aus dem spanischen Fußballverband (Real Federación Española de Fútbol) an oberster Position zu finden. Damit gemeint sind Profis aus der ersten spanischen Liga der Herren (La Liga EA Sports) und der Damen (Liga F).

Als bestes Beispiel dienen die meistgespielten Partien in FC 25. In den Top 3 der Männer und Frauen taucht in 5 von insgesamt 6 Paarungen ein spanisches Team auf. Auf Platz 1 steht in beiden Top-Listen der „El Clásico“ zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

Mindestens eine der beiden Mannschaften kommt auch in fast allen anderen der beliebtesten Paarungen in FC 25 vor. Die einzige Ausnahme bildet Platz 2 bei den Frauen. Hier hat es das englische London-Derby zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea geschafft.

Besonders kurios. Auf Platz 3 der meist gespielten Partien der Männer liegt der Vergleich zwischen Real Madrid und Real Madrid. Die Spieler scheinen ihren Gegner nicht den Vorteil zu gönnen, den Reals neue Offensive, bestehend aus Vini Jr., Bellingham und Mbappé, mit sich bringt. Mit der Auswahl der identischen Teams könnten sie versuchen, Chancengleichheit zu schaffen.

Spanische Ligen dominieren Ultimate Team, Karriere und Rush

Welche weiteren Statistiken führen die spanischen Ligen an? Aus den Daten von EA Sports geht außerdem hervor, dass die Profis aus den spanischen Ligen auch wichtige Statistiken für die beliebten Modi Ultimate Team, Karriere und Rush anführen.

Die besten Torschützen in Ultimate Team

Bei den Frauen haben es mit Pajor (FC Barcelona), Amezaga (Athletic Bilbao) und Franssi (Real Sociedad) gleich 3 Frauen aus Liga F unter die Top 3 der 5 besten Torschützen bei den Frauen in FC 25 Ultimate Team geschafft. Pajor ist aufgrund ihres goldenen PlayStyles, mit dem man den Sprint Boost besonders effektiv ausnutzen konnte, sehr gefragt.

Die Spielerinnen Amezaga und Franssi bekamen schon früh verbesserte Spezialkarten, die man sich kostenlos erspielen konnte. Das dürfte eine Erklärung für die vielen Tore sein.

Bei den Herren müssen sich Griezmann (Atlético Madrid) auf Platz 2 und Mbappé (Real Madrid) auf Platz 3 nur Thuram aus der italienischen Serie A in der Kategorie „Meiste Tore“ geschlagen geben.

Während Griezmann ein extrem starker Torjäger für den kleineren Geldbeutel darstellt, gehört Mbappe selbst unter den Top-Spielern zur absoluten Elite und ist daher in Ultimate Team extrem teuer. Beide stellen ihre Qualität mit vielen geschossenen Toren unter Beweis.

Die häufigsten Transfers im Karrieremodus

In der Karriere zeigt sich die Dominanz des spanischen Verbands bei den Spielern, die am häufigsten transferiert wurden. Mit Weltfußballerin Aitana Bonmatí und Teamkollegin Alexia Putellas (beide FC Barcelona) haben es zwei Damen aus Liga F auf Platz 1 und 3 der häufigsten Transfers geschafft.

Bei den Herren sind es vor allem die jungen Talente aus La Liga, die besonders großes Interesse genießen. Lamine Yamal vom FC Barcelona führt als frisch gebackener bester Youngster der Saison 2023/24 das Ranking an. Ihm folgen Endrick (Real Madrid) auf Platz 2, Pau Cubarsí (FC Barcelona) auf Platz 4 und Nico Williams (Athletic Bilbao) auf Platz 5.

Hier dürfte das enorme Entwicklungspotenzial dieser jungen Spieler für die rege Transferaktivität sorgen. Spanien zählt wohl auch aufgrund dieser Talente mit England zu den meist gescouteten Ländern im Karrieremodus.

Meist gespielten Profis in Rush

Und auch im neuen Rush-Modus dürfen die Profis aus den spanischen Ligen unter den ersten Plätzen nicht fehlen.

Bei den Männern reicht es bei den meist gespielten Profis in Rush nur für Platz 4 unter den Top 5. Diese Platzierung hat sich einmal mehr Griezmann von Atlético Madrid geschnappt.

Dafür führen mit Patri Guijarro und Pajor (beide FC Barcelona) und Tere Abelleira (Real Madrid) gleich 3 Damen aus Liga F die ersten 3 Plätze der meistgespielten Frauen in Rush an.

Patri Guijarro hatten wir bereits als beste Passspielerin in FC 25 einen eigenen Artikel auf MeinMMO gewidmet.

Wenig überraschend liegt mit dem „Estadio Santiago Bernabéu“ von Real Madrid auch eine spanische Spielstätte auf Platz 2 der meist gespielten Stadien in FC 25. Nur das altehrwürdige Old Trafford, in dem der englische Traditionsverein Manchester United beheimatet ist, hat noch mehr Spiele in FC 25 auf dem Buckel.

Der Fußballtempel vom FC Barcelona, das Camp Nou, wäre sicherlich auch ein beliebtes Stadion für FC 25. Allerdings konnte sich EA hier bislang noch nicht die nötigen Lizenzen sichern: Alles Wichtige zu den neuen Stadien in FC 25 findet ihr ebenfalls auf MeinMMO: Alle Infos zu den neuen Arenen