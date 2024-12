In EA FC 25 müsstet ihr für einen Real-Star 3 Wochen spielen, einen starken Ersatz bekommt ihr in höchstens 3 Tagen

Wenn ihr ein bisschen Zeit investiert, könnt ihr ihn euch auf dem Transfermarkt allerdings für 10.000 und wenn ihr schnell seid sogar günstiger sichern. Andernfalls haben wir uns die Spieler angeschaut, die am meisten von den Upgrades der jeweiligen neuen EVOS profitieren. Unsere Empfehlungen lest ihr auf MeinMMO: EA FC 25 Evolutions: Die 6 besten Spieler für kostenlose Upgrades der neuen EVOs

Dabei helfen ihm auch die neuen PlayStyles „In der Luft“ (verbesserte Präsenz in der Luft) und „Kante“ (verbesserte Stärke bei Bodenzweikämpfen). Mit dem „Power-Kopfball“ kann Endrick seine Zweikampfstärke beim Kopfball auch in Tore ummünzen.

Was sind das für EVOs? Es handelt sich hierbei um die Verkettung 4 verschiedener EVOs. Hier lest ihr die EVOs in der Reihenfolge, wie ihr Endrick nach und nach upgraden könnt:

Wer ist der starke Ersatz? Endrick ist einer weiterer Brasilianer in Diensten Reals und das ungeschliffene Juwel bei den Madrilenen. Der 18-jährige Brasilianer hat in EA FC 25 normalerweise eine Goldkarte mit einer Wertung von 77.

Für welchen Real-Star müsst ihr 3 Wochen spielen? In FC 25 könnt ihr für 18 Modus-Meisterung-Profi-Items in den Squad Building Challenges eine starke Spezialkarte des Real-Stars Rodrygo bekommen.

