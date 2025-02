EA FC 25: Maradona kehrt am Freitag zu Ultimate Team zurück, doch Fans befürchten, dass sie ihn niemals bekommen werden

Für EA FC 25 wurde die Rückkehr einer Legende angekündigt. Diego Maradona feiert nach über 2 Jahren Abwesenheit sein Comeback in Ultimate Team. Die Nachricht sorgt aber nicht nur für Begeisterung unter den Fans, denn sie haben eine Befürchtung.

Wer ist Maradona? Diego Armando Maradona Franco gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Der Offensivakteur war einer der Spieler, die Fußballpartien in den 70er- und 80er-Jahren im Alleingang entscheiden konnten.

Wenig überraschend honorierte EA seine Leistungen mit einer starken Icon-Karte, die seit FIFA 18 zu einer der besten Spieler in Ultimate Team zählte. Das letzte Mal konnte man die argentinische Legende in FIFA 22 spielen.

Wieso gab es Maradona die letzten Jahre nicht? EA musste Maradona aufgrund fehlender Bildrechte, die nach seinem Tod im Jahr 2020 an seinen Anwalt übergingen, im März 2023 aus dem Spiel nehmen. Auf MeinMMO hatten wir damals die Rechtslage rund um Maradona genauer beleuchtet.

Seitdem war die Karte aus dem Spiel verschwunden.

Wie kehrt Maradona zurück? Maradona wurde im Zuge eines neuen Events für FC 25 angekündigt. In der Promo “Grassroots”, das am Freitag (14. Februar 2025) in Ultimate Team erscheint, wird Maradona eine Spezialkarte erhalten.

Fans befürchten eine 15-Millionen-Karte, die niemand zieht

Was befürchten die Fans? Auf Reddit haben die Fans mit gemischten Gefühlen auf die Ankündigung der Rückkehr reagiert. Sie glauben, dass die neue Karte so teuer sein wird, dass sie kaum finanzierbar sein dürfte.

Auf Reddit schreibt User OVO_Papi ironisch: „Ein 15 Millionen teure, ausverkaufte Karte. Ich kann es nicht erwarten.“ (via Reddit)

Ähnlich sieht es auch ThinWhiteDuke00: „Es ist lustig, eine 15 Millionen-Karte anzukündigen, als würde sich die Mehrheit der Spieler darum kümmern.“ (via Reddit)

Auch Chancen, den Star aus einem Pack zu ziehen, sieht die Community nicht. Am besten fasst die Hoffnungslosigkeit der Top-Kommentar von IncidentVarious1530 zusammen:

„Ich kann es kaum erwarten, ihn niemals zu ziehen.“ (via Reddit)

Leaks geben der Community allerdings Hoffnung

Wie könnte es doch mit einem Maradona für alle klappen? Einige User diskutieren darüber, wie EA die Community bei der Rückkehr Maradonas belohnen könnte. Sie würden sich über eine abgeschwächte Version des Argentiniers freuen, wie es EA damals auch zum Team of the Year (TOTY) mit der Icon von Zidane gemacht hatte. (via Reddit)

Den kostenlosen TOTY-Zidane konnte man nach Erhalt in einer Evolution (EVO) verbessern. Und tatsächlich könnten EAs Pläne mit Maradona in eine ähnliche Richtung gehen. Das verraten zumindest aktuelle Leaks.

Was sind das für Leaks? Die Leaks stammen vom EA-FC-Insider Fut Sheriff. Dieser hat in der Vergangenheit nachgewiesen, ein gutes Gespür für unveröffentlichte Infos zu haben.

Jener Leaker hat nun auf seinem X-Account angekündigt, dass sich die Wünsche der Fans nach einem kostenlosen Maradona bestätigen könnte. Im Leak kündigt Fut Sheriff an, dass jeder Spiele einen Maradona bekommen würden, den man in einer EVO mit weiteren Upgrades ausstatten kann. (via X)

Wir weisen abschließend noch einmal daraufhin, dass Leaks keine 100%ige Gültigkeit haben. Ob, wie und wann eine solche Maradona-Karte wirklich im Spiel erscheinen wird, bleibt zunächst offen. Im neuen Season Pass solltet ihr eure Wahl für die kostenlosen Spieler nicht überstürzen, denn Geduld könnte sich bei eurer Entscheidung auszahlen: In EA FC 25 stehen 8 kostenlose Top-Spieler zur Wahl – So trefft ihr die richtige Entscheidung