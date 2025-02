Im Season Pass von EA FC 25 bekommt ihr starke Spieler, aber einige solltet ihr noch nicht abholen

Im neuen Season Pass von EA FC 25 befinden sich starke Spieler, die ihr euch im Laufe der Saison für Ultimate Team sichern könnt. Einige Karten werden in den nächsten Wochen und Monaten sogar Upgrades bekommen. Daher könnte sich ein wenig Geduld auszahlen.

Wie bekommt ihr die starken Spieler aus dem Season Pass? Der Season Pass ist kostenfrei und kann von euch in Ultimate Team, Karrieremodus und Clubs durch den Erhalt von Saisonpunkten (SP) gelevelt werden. Dafür stehen euch in diesen Modi verschiedene Aufgaben zur Verfügung, die wöchentlich aktualisiert werden. Ihr findet sie im Season Pass Menü, wenn ihr L2/LB drückt.

Auf den verschiedenen Stufen warten auf euch folgende Spieler:

Level 5 (5000 SP): 87er-Welttour Samuel Lino (LM, LV, LF) – Atlético Madrid (Brasilien)

Level 10 (10.000 SP): Wahl zwischen 2 dynamischen Karten aus der UEFA Conference League 87er-Road to the Final (RTTF) Adli (ZDM, ZM, ZOM) – AC Florenz (Frankreich) 87er-RTTF Adarabioyo (IV) – FC Chelsea (England)

Level 20 (20.000 SP): Wahl zwischen 2 dynamischen Karten aus der UEFA Europa League 88er-RTTF Iñaki Williams (RM, LM, RF, ST) – Athletic Bilbao (Spanien) 88er-RTTF Gigot (IV) – Latium, eigentlich Lazio Rom (Frankreich)

Level 25 (25.000 SP): Wahl zwischen 2 dynamischen Karten aus UEFA Women’s Champions League 89er-RTTF Damaris Egurrola (ZM, ZDM) – Olympique Lyon (Niederlande) 89er-RTTF Russo (ST, ZOM) – FC Arsenal (England)

Level 30 (30.000 SP): 90er-Welttour Bruno Guimarães (ZDM, ZM) – Newcastle United (Brasilien)

Level 35 (35.000 SP): Wahl zwischen 2 dynamischen Karten aus der UEFA Champions League 90er-RTTF Szoboszlai (ZOM, ZM, LF) – FC Liverpool (Ungarn) 90er-RTTF Dani Olmo (ZOM, ZM) – FC Barcelona (Spanien)

Level 40 (40.000 SP): 92er-Welttour Roberto Firmino (ZOM, ST) – Al Ahli (Brasilien)

Welche Spieler solltet ihr noch nicht abholen? Die Road-to-the-Final-Spieler (RTTF) sind Event-Karten, die sich abhängig vom Abschneiden ihrer Mannschaften noch upgraden können. Daher können sich diese starken Karten im Laufe der Zeit zu echten Top-Spielern entwickeln. Habt ihr eine Stufe mit den angesprochenen RTTF-Karten erreicht, steht es euch frei, wann ihr diese Karten abholt.

Warum ihr sie trotz der Verlockung jetzt noch nicht öffnen solltet, erklären wir euch.

Wartet die ersten Spiele der europäischen Wettbewerbe ab

Warum solltet ihr einige Spieler noch nicht abholen? Bevor ihr die Spieler abholt, solltet ihr abwarten, welche RTTF-Karten die ersten Upgrades bekommen und die besten Aussichten auf weitere Upgrades haben.

Und das funktioniert so: Die Achtelfinals der europäischen Wettbewerbe, die das Rating der RTTFs beeinflussen, starten Anfang März 2025. Bereits nach einem Spiel zeichnet sich ab, welche Karte ein Upgrade erhält und höheren Chancen auf weitere Verbesserungen hat, denn die Upgrades sind an folgende Bedingungen geknüpft:

Sieg oder Unentschieden im Achtelfinale: +1 Gesamtwertung (GES)

Einzug ins Viertelfinale: +1 GES & 1 Spielerrolle++

Einzug ins Halbfinale: +1 GES & +1★ Spezialbewegungen oder Schwacher Fuß

Einzug ins Finale: +1 PlayStyle (+2 PlayStyle+, wenn der Profi nur einen PlayStyle+ besitzt)

Sieg im Finale: +1 GES oder 96 GES & 5★ Spezialbewegungen oder Schwacher Fuß

Die ersten Spiele in der Champions League finden am Dienstag (4. März 2025) und in der Europa/Conference League am Donnerstag (6. März 2025) statt. Der Season Pass läuft bis zum 12. März, das heißt ihr könnt erstmal schauen, wie der Verein des RTTF-Spielers im Hinspiel der jeweiligen Wettbewerbe performt und eure Wahl für die Belohnungen aus dem Season Pass davon beeinflussen lassen.

Bei einem hohen Sieg des Vereins steigt die Wahrscheinlichkeit aufs Weiterkommen und damit auf weitere Upgrades.

Noch eine wichtige Info: Für die RTTF-Karten der UEFA Champions League könnt ihr sogar die Rückspiele am 11. März 2025 abwarten und euch den Spieler sichern, der mit Sicherheit ins Viertelfinale einziehen wird.

Für die RTTF-Karten der UEFA Women’s Champions League klappt dieser kleine Trick leider nicht, denn die Viertelfinals finden bei den Frauen erst am 18. März 2025 statt. Wenn ihr dennoch eine Empfehlung braucht, könnte es sich lohnen, auf Damaris Egurrola von Olympique Lyon zu setzen. Die Mannschaft aus Frankreich dominierte ihre Vorrundengruppe und gilt als einer der größten Favoriten auf den Titel.

Das RTTF-Event wird bereits das zweite Event, das die europäischen Wettbewerbe begleitet. Eine der ersten Promos in FC 25 war das „Road to the Knockout“-Event (RTTK), das die Vorrunde der Turniere genauer unter die Lupe nahm. In unserem RTTK-Tracker für alle Spieler auf MeinMMO könnt ihr euch nochmal alle Karten und ihre finalen Upgrades anschauen.