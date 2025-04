Das Team of the Season (TOTS) ist um 19:00 Uhr mit den ersten TOTS aus der Ligue 1, der Arkema Premier League und der Eredivisie in EA FC 25 gestartet. Auf MeinMMO seht ihr alle Spieler und ihre Upgrades für Ultimate Team.

Was ist das TOTS? Das Team of the Season gehört zu den spannendsten Events in EA FC. Die besten Spieler der Saison erhalten richtig starke Upgrades, die sie zu den begehrtesten Karten in Ultimate Team machen.

Welche Spieler sind im Ligue 1 TOTS? 22 Spieler befinden sich im Ligue 1 TOTS.

Im Folgenden seht ihr alle Spieler mit ihren neuen Ratings und dazugehörigen Vereinen.

Ousmane Dembélé (97) – Paris Saint-Germain

João Neves (96) – Paris Saint-Germain

Barcola (96) – Paris Saint-Germain

Pacho (95) – Paris Saint-Germain

Cherki (95) – Olympique Lyon

Nuno Mendes (95) – Paris Saint-Germain

Vitinha (95) – Paris Saint-Germain

Alexsandro (94) – OSC Lille

Guessand (94) – OGC Nizza

Rulli (94) – Olympique Marseille

Tolisso (94) – Olympique Lyon

Clauss (93) – OGC Nizza

Marquinhos (93) – Paris Saint-Germain

Rabiot (93) – Olympique Marseille

David (93) – OSC Lille

Andrey Santos (92) – RC Straßburg

Højbjerg (92) – Olympique Marseille

Akliouche (92) – AS Monaco

Zakaria (91) – AS Monaco

Biereth (95) – AS Monaco

Bentaleb (94) – OSC Lille

Blas (91) – Stade Rennes

Der Spieler mit dem höchsten Rating ist Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain, den wir bereits im Voraus als einer von den 3 besten Karten zum ersten TOTS vermutet hatten.

Paris Saint-Germain stellt mit 7 Profis auch die meisten TOTS aus der Ligue 1. Mit Biereth, Bentaleb und Blas haben sich 3 TOTS-Highlights gemischt, die es aufgrund besonderer Momente in das Team geschafft haben.

Doch nicht nur die 22 Spieler aus dem Ligue 1 TOTS befinden sich ab sofort in den Packs. Auch 11 Frauen aus der französischen Arkema Premier League und 11 Spieler aus der Eredivisie haben TOTS-Upgrades erhalten.

Die SpielerInnen und Ratings findet ihr nach dem Video.

Arkema Premier League TOTS – Alle Spieler und Ratings

Wie sieht das Arkema Premier League TOTS aus? Auch die Frauen bekommen starke Upgrades und können mit den Verbesserungen der Herren mithalten:

Horan (97) – Olympique Lyon

Mateo (96) – FC Paris

Chawinga (96) – Olympique Lyon

Renard (95) – Olympique Lyon

Dumornay (95) – Olympique Lyon

Karchaoui (95) – Paris Saint-Germain

Gilles (94) – Olympique Lyon

Svava (94) – Olympique Lyon

Geyoro (93) – Paris Saint-Germain

Bussy (92) – FC Paris

Nnadozie (91) – FC Paris

Majri (95) – Olympique Lyon

Uffren (93) – FC Nantes

Onumonu (92) – HSC Montpellier

Die Spielerin mit dem höchsten Rating ist Lindsey Horan von Olympique Lyon. Wie auch im Ligue 1 TOTS haben sich mit Majri, Uffren und Onumonu drei TOTS-Highlights Spielerinnen unter die gewöhnlichen TOTS-Karten gemischt.

Anders als bei den Herren dominiert im Arkema Premier League TOTS Olympique Lyon mit 6 Spielerinnen.

Eredivisie TOTS – Alle Spieler und Ratings

Als 3. TOTS ist zum Start das Team of the Season der niederländischen Eredivisie erschienen. Auch hier könnt ihr aus einem Pool von 11 Spieler ziehen:

Steijn (96) – FC Twente

Lang (95) – PSV Eindhoven

Boscagli (95) – PSV Eindhoven

Antman (94) – Go Ahead Eagles

Taylor (94) – Ajax Amsterdam

Hancko (93) – Feyenoord Rotterdam

Sutalo (93) – Ajax Amsterdam

De Jong (93) – PSV Eindhoven

Pasveer (92) – Ajax Amsterdam

Hato (91) – Ajax Amsterdam

Tillman (91) – PSV Eindhoven

Engels (92) – Heracles Almelo

Parrott (91) – AZ Alkmaar

Maikuma (90) – AZ Alkmaar

Mit Sem Steijn führt der einzige Spieler vom FC Twente das TOTS als stärkster Profi an. Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven sind mit jeweils 4 Spielern am häufigsten vertreten.

Engels, Parrott und Makuma sind die 3 TOTS-Highlights der Eredivisie.

Wie stark sind die TOTS Upgrades? Alle Spieler profitieren von enormen Verbesserungen ihrer Ratings. Zudem erhalten alle Spieler mindestens 3 goldene PlayStyles. Die stärksten Spieler bekommen sogar 4 PlayStyle+.

Obendrein haben TOTS-Karten neue Spielerrollen, Fähigkeiten bei Schwacher Fuß und/oder Spezialbewegungen, neue silberne PlayStyles und teilweise sogar neue Positionen. Im neuen Premium Pass findet ihr weitere TOTS Spieler. Alle Infos zum kostenpflichtigen Season Pass lest ihr auf MeinMMO.