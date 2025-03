EA FC 25: 2 starke Spieler aus den Item-Wahlen solltet ihr noch bis heute Abend mitnehmen

In EA FC 25 gibt es für Ultimate Team zahlreiche Item-Wahlen, bei denen ihr euch zwischen Spielern entscheiden müsst. Für zwei Entscheidungen habt ihr nur noch bis heute Abend Zeit. Auf MeinMMO lest ihr, welches der Wahl-Items sich mehr lohnt.

Was sind Item-Wahlen? Item-Wahl bezeichnet die Auswahl zwischen mindestens zwei Profikarten. In Ultimate Team können sie euch folgendermaßen erwarten:

als Squad Building Challenge (SBC)

als Belohnung aus dem Season Pass

als Belohnungen aus den Zielen

Wie der Name schon verrät, müsst ihr euch bei einer Spieler-Wahl in den meisten Fällen auf eine Karte festlegen, die jeweils andere Karte ist dann nicht mehr verfügbar. Deshalb solltet ihr eure Wahl gut überdenken. Wir helfen euch bei der Entscheidungsfindung.

Welche starken Spieler solltet ihr noch heute mitnehmen? Die ersten beiden Wahlen aus unserer Liste laufen nur noch bis zum heutigen Dienstag (4. März) 19:00 Uhr.

Welchen Profi solltet ihr bei den Item-Wahlen nehmen?

Mit Fantasy FC und Road-to-the-Final (RTTF) bestimmen gerade zwei dynamische Events die Item-Wahlen in FC 25, das heißt, die Karten könnten in den nächsten Tagen und Wochen noch Upgrades sammeln. Das macht die Tragweite eurer Entscheidung nochmal wichtiger.

Auf welchen Kriterien fußen unsere Entscheidungshilfen? Wir versuchen für euch folgende Fragen zu beantworten:

Welche Karte ist ohne weitere Upgrades besser? (Stats und PlayStyles im Vergleich) Welche Karte hat das größere Potenzial auf weitere Upgrades? (Team-Form und Gegner im Check) Für RTTF ist wichtig, dass die Profis mit ihrem Team die nächste Runde erreichen

Für Fantasy FC ist wichtig, dass die Teams der Profis in der Liga mit vielen Toren und Siegen während der nächsten Spiele performen

Daraus leiten wir ein Fazit ab, welche Karte lohnenswerter sein könnte.

Road-to-the-Final-Profiwahl: Boniface vs. Zhegrova (SBC)

Die Item-Wahl läuft am 4. März 2025 um 19:00 Uhr ab.

1. Darum ist Boniface ohne weitere Upgrades besser:

Boniface hat zum Start die stärkeren Stat-Upgrades im Vergleich zur Goldkarte bekommen +17 Passspiel und +16 Tempo für Boniface als Top-Upgrades Zhegrova kommt hingegen nur auf +14 Schuss und +13 Physis als beste Upgrades

stärkere PlayStyle-Upgrades für Boniface: 4 neue PlayStyles für Boniface nur 1 neuer PlayStyle für Zhegrova



2. Darum hat Boniface die größeren Chancen auf weitere Upgrades:

die Team-Form aus den letzten 10 Spielen spricht klar für Leverkusen nur 1 Niederlage aus den letzten 10 Spielen für Boniface und Leverkusen dagegen hat Zhegrova mit Lille nur eine ausgeglichene Bilanz von 5 Siegen und 5 Niederlagen

auf beide Karten warten schwere, aber besiegbare Gegner auf Boniface und Bayer Leverkusen wartet mit dem FC Bayern zwar der deutsche Rekordmeister, der konnte allerdings seit fast 2 1/2 Jahren die Leverkusener nicht mehr besiegen Zhegrova trifft mit dem OSC Lille auf Borussia Dortmund, die in den letzten Jahren in der Champions League immer wieder starke Leistungen zeigen konnten und Lille auf vielen Positionen qualitativ überlegen sind. Allerdings schafft es der BVB in dieser Saison nicht, konstant Leistung zu bringen. Darin liegt die Chance für den OSC.



Fazit: Am meisten sprechen die bisherigen Upgrades für Boniface. Ein Weiterkommen verbunden mit weiteren Upgrades ist bei beiden Karten vorstellbar, wenn auch schwierig.

Road-to-the-Final-Profiwahl: Digne vs. Witsel (SBC)

Die Item-Wahl läuft am 4. März 2025 um 19:00 Uhr ab.

1. Darum ist Witsel ohne weitere Upgrades besser:

die Upgrades lesen sich bei beiden Karten relativ ausgeglichen, allerdings setzt sich im Top-Upgrade Witsel deutlich durch +51 Tempo bekommt der Belgier Witsel und springt von 34 auf 85 auch Digne packt zwar starke +17 Punkte auf sein Tempo drauf, bekommt damit aber nur 1/3 von Witsels Tempo-Boost

beide Karten erhalten 5 neue PlayStyles, die zum Großteil nützlich für ihre Postionen sind, daher gibt es hier keinen Sieger

2. Darum hat Digne die größeren Chancen auf weitere Upgrades:

die Team-Form spricht klar für Witsel und sein Team Atlético Madrid die Madrilenen sind seit 10 Spielen ungeschlagen Aston Villa hat eine eher ausgeglichene Bilanz (4 Siege, 3 Niederlagen, 3 Remis)

der Gegner spricht klar für Digne und sein Team Aston Villa Digne tritt mit Aston Villa in der Champions League gegen den Club Brugge an, der international kein großer Name ist, in den Playoffs aber den amtierenden Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo ausschalten konnte auf Atlético Madrid und Witsel wartet mit Real Madrid einer der schwersten Gegner überhaupt und gleichzeitig der Rekord-Champion in dem Wettbewerb



Fazit: Die bisherigen Upgrades sprechen eher für Witsel, das größere Potenzial auf ein Weiterkommen hat hinsichtlich des Gegners Digne mit Aston Villa. Daher ist es schwer, eine klare Entscheidung zu treffen. Vielleicht gibt euch der Bedarf in eurem Team (LV für Digne oder IV für Witsel) eine abschließende Tendenz.

Ab hier lest ihr weitere Empfehlungen für Item-Wahlen für Fantasy FC, die in den nächsten Tagen ablaufen.

Fantasy-FC-Profiwahl: Nicoli vs. Buendía (SBC)

Die Item-Wahl läuft am 7. März 2025 um 19:00 Uhr ab.

1. Darum ist Buendía ohne weitere Upgrades besser:

die Top-Upgrades bei den Stats überzeugen bei Buendía mehr +24 Tempo, +17 Physis für Buendía als Top-Upgrades +13 Schuss und Passspiel als Top-Upgrades für Nicoli

hinsichtlich der PlayStyle-Upgrades sind beide Karten komplett ausgeglichen und haben die gleichen PlayStyle+ erhalten

2. Darum haben beide Karten große Chancen auf weitere Upgrades:

beide Profis gehören mit ihren Vereinen (Bayer Leverkusen und Manchester City) zu den absoluten Top-Teams in ihren Ligen, damit haben beide Karten große Chancen, die nötigen Siege und Tore für die Upgrades während der nächsten Liga-Spiele zu erreichen

Fazit: Beide Karten haben großes Potenzial für weitere Verbesserungen. Die bisherigen Upgrades sprechen eher für Buendía von Bayer Leverkusen.

Fantasy-FC-Profiwahl: Mateta vs. Neco Williams (SBC)

Die Item-Wahl läuft am 7. März 2025 um 19:00 Uhr ab.

1. Darum sind beide Karten ohne weitere Upgrades gleich auf:

hinsichtlich ihrer Stat-Upgrades profitieren beide Profis von gleichstarken Verbesserungen, die sie besser auf ihren jeweiligen Positionen machen

Mateta hat zwar einen PlayStyle mehr erhalten (6), allerdings profitiert Williams mehr von dem PlayStyle+-Upgrade (Schneller Schritt als einer der stärksten PlayStyles in FC 25)

2. Darum hat Mateta die größeren Chancen auf weitere Upgrades:

Mateta und sein Verein Crystal Palace sind gerade in einer bestechenden Form, von den letzten 10 Spielen konnte man 8 für sich entscheiden, in den nächsten beiden Spielen warten mit dem Letzten und Drittletzten ebenfalls machbare Gegner aus dem unteren Tabellendrittel der Premier League

Williams und sein Team Nottingham Forest spielen zwar bisher die bessere Saison, konnten in den letzten 5 Spielen aber nur 2 für sich entscheiden

Fazit: Beide Spieler überzeugen mit ihren starken Stat- und PlayStyle-Upgrades. In Sachen weiterer Upgrades sehen wir Mateta mit seinem Team im Vorteil.

Um die Fortschritte der Upgrades für Fantasy FC zu verfolgen, könnt ihr regelmäßig auf unserem Tracker vorbeischauen: EA FC 25: Fantasy FC Tracker – Welche Upgrades bekommen die Spieler?

Gibt es noch weitere Item-Wahlen in Ultimate Team? Ja, im Season Pass findet ihr bis zum 12. März noch weitere Item-Wahlen. Warum es sich allerdings bei diesen für euch lohnen könnte, mit der Entscheidung noch etwas zu warten, lest ihr in diesem Artikel: 3 kostenlose Spieler in EA FC 25 solltet ihr frühstens am Donnerstag abholen – sonst könntet ihr starke Upgrades verpassen