In EA FC 25 konnten Spieler für ein Feature schon über 500 Euro ausgeben – Fans befürchten: „Es wird noch schlimmer“

Auf Reddit diskutiert die Community über ein Feature, welches im Verlauf von EA FC 25 immer teurer wurde. Für den Nachfolger befürchten Fans, dass es sogar noch schlimmer wird, weil es noch kostspieliger werden könnte.

Um welches Feature geht es? Die Evolutions (EVOs) sind eines der beliebtesten Features in EA FC. Seit ihrer Einführung in FC 24 sind sie ein fester Bestandteil von Ultimate Team geworden.

Was ist eine EVO? Mit dem Feature könnt ihr Spieler mit Upgrades versehen. Sie erhalten je nach EVO bessere Stats, PlayStyles, Spielerrollen oder sogar neue Positionen. EVOs können kostenlos oder kostenpflichtig (Münzen oder FC Points) sein.

Hinter der Einführung der EVOs in EA FC stand für viele Fans der Gedanke, seine Lieblingsspieler auch aus niederklassigen Vereinen zu echten Stars zu entwickeln. Mittlerweile könnt ihr mit EVOs aber auch ohnehin schon starke Spieler weiter upgraden und das kann richtig teuer werden.

Wenn ihr das Feature vollends nutzen wollt, könnt ihr schon über 500 Euro in Ultimate Team lassen.

Wie kommt man auf über 500 Euro? Ein User hat sich auf Reddit die Mühe gemacht, die Kostenentwicklung der EVOs seit Release von FC 25 monatsweise darzustellen. Laut seiner Rechnung konnte man bisher 241 EVOs in Ultimate Team abschließen. Zusammengerechnet konnte man dafür 435 Pfund Sterling (ca. 510 Euro) für die erforderlichen 60,900 FC Points oder über 12 Millionen Münzen ausgeben.

Mit dem im Beitrag dargestellten Säulendiagramm bekommt ihr einen guten Überblick:

Weitere Erkenntnisse der EVO-Kostenentwicklung waren:

vom Start von EA FC 25 bis zum Februar überwogen die Anzahl der kostenlosen EVOs

seit März war die Anzahl der kostenpflichtigen EVOs im Vergleich zu den kostenlosen EVOs doppelt so hoch (Ausnahme April)

bis Ende Januar gab es insgesamt nur 7 EVOs, die über 100.000 Münzen kosteten, seit März gab es jeden Monat mehr als 7 EVOs, die über 100.000 Münzen kosteten

die Kosten für EVOs haben sich seit Oktober (295.000 Münzen) fast verzehnfacht (Juni: 2,9 Millionen Münzen; und der Juni ist noch nicht vorbei)

Entwicklungen lassen Fans schlimmeres für FC 26 befürchten

Warum glauben Fans, dass es schlimmer wird? Die Top-Kommentare unter dem Beitrag rechnen in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in Richtung mehr kostenpflichtige Features und Mikrotransaktionen, dass es in FC 26 noch schlimmer wird:

CrashTASMaster: „Dass dieses Spiel mittlerweile Mikrotransaktionen anbietet, wird mit der Zeit immer besorgniserregender. Ich wusste, dass es bergab geht, als käufliche Kits und Tifos mit zusätzlichen SP-Herausforderungen eingeführt wurden, während den Spielern die nötigen SP für den Saisonpass fehlten.“ (via Reddit)

StockTemporary5278: „Das ist ein Muster. Wahnsinnige Karten für FC Points oder Münzen anzubieten, obwohl FC Points offensichtlich die bessere Option sind.“ (via Reddit)

FIGJAM17: „Nächstes Jahr wird es noch schlimmer. Bezahlter Pass ab Start, bezahlte SBCs, bezahlte Evos.“(via Reddit)

Die Fans sprechen hier mehrere Themen an, die allesamt mit Vorteilen zu tun haben, die man sich durch den Einsatz von zusätzlichen Münzen oder FC Points erkaufen kann. Seien es zusätzliche Saison-Punkte, um den Season Pass zu leveln („käufliche Kits und Tifos mit zusätzlichen SP-Herausforderungen“) oder das kostspielige Upgrade zum Premium-Pass („bezahlter Pass“).

Was ist der Premium Pass? Der bezahlte Season Pass ist in FC 25 seit April 2025 Realität geworden. Es handelt sich hierbei um eine Premium-Variante, die Der bezahlte Season Pass ist in FC 25 seit April 2025 Realität geworden. Es handelt sich hierbei um eine Premium-Variante, die zusätzliche Bonus-Inhalte zum normalen Season Pass verspricht. Der Spieler hat die freie Wahl, ob er die 500.000 Münzen oder 1.000 FC Points für das Upgrade ausgeben möchte oder kostenlos auf die üblichen Inhalte zurückgreift.

User StockTemporary5278 spricht ein weiteres Problem an. Mittlerweile gibt es zahlreiche EVOs, die verhältnismäßig viele Münzen kosten würden, aber für vergleichsweise weniger FC Points angeboten werden. Ein gutes Beispiel dafür ist die aktuelle Shapeshifters-Striker-Force-EVO, die man entweder für teure 500.000 Münzen oder für „nur“ 1.000 FC Points (9,90 Euro) freischalten kann.

Das könnte Spieler dazu verleiten, eher den einfacheren Weg zu wählen und Echtgeld in EVOs zu investieren.

Es bleibt abzuwarten, welchen Weg EA mit den EVOs in FC 26 gehen wird. Sollte die Tendenz weiter zu einem größeren Anteil an kostenpflichtigen EVOS gehen, könnte das gefeierte Feature viel von seiner Beliebtheit einbüßen. Momentan ist es nämlich schwierig, überhaupt an viele Münzen in Ultimate Team zu kommen, um die EVOs bezahlen zu können. Das musste auch ein bekannter Content Creator feststellen: Streamer rechnet mit EA FC 25 ab: „TOTS-Belohnungen ruinieren das Spiel“