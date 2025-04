EA FC 25: So führt ihr den Fallrückzieher für spektakuläre Tore aus

In EA FC 25 garantiert der Fallrückzieher spektakuläre Tore. In Ultimate Team braucht ihr ihn sogar zur Bewältigung einer Aufgabe. Auf MeinMMO erklären wir euch, wie ihr den Fallrückzieher ausführt und welche Spieler sich dafür eignen.

Was ist der Fallrückzieher? Der Fallrückzieher beschreibt einen akrobatischen Torschuss, bei dem der Spieler mit dem Rücken zum Tor steht und den Ball im Flug mit einem Volley aufs gegnerische Gehäuse bugsiert. Dabei liegt euer Spieler quasi quer in der Luft und befördert den Ball mit einem Bein über seinen Kopf.

So führt ihr den Fallrückzieher in FC 25 aus: Um einen Fallrückzieher in FC 25 gezielt zu performen, müsst ihr bei einem hohen Zuspiel/einer Flanke die L2-Taste bzw. die LT-Taste beim Aufladen des Schusses (Kreis-Taste/B-Taste) gedrückt halten. 2 der 4 Auflade-Balken reichen aus, um dem Schuss genügend Power mitzugeben. Euer Spieler wird sich vorher so positionieren, dass er den Ball per Fallrückzieher auf das gegnerische Tor bringen kann.

Nutzt zur Vorbereitung eines Fallrückziehers am besten eine normale Flanke in den Strafraum (Viereck-Taste/X-Taste), die ihr in der Nähe der Torauslinie flankt. Der Ball wird somit etwas in den Rücken eurer Stürmer gespielt. Hier stehen die Chancen am besten, dass der Spieler einen Fallrückzieher ausführen wird.

Eckbälle eignen sich ebenfalls, da ihr bei diesen Standards ebenfalls präzise in den Rücken eurer Stürmer spielen könnt. Die besten Standardschützen aus der Innenverteidigung in FC 25 findet ihr auf MeinMMO.

2 günstige Fallrückzieher-Experten in Ultimate Team

Welche Spieler können den Fallrückzieher? Grundsätzlich kann jeder Spieler mit den Eingabebefehlen und dem richtigen Timing einen Fallrückzieher ausführen. Es gibt aber einen kleinen Trick, wie ihr die Erfolgsgarantie der sehenswerten Abschlüsse noch erhöhen könnt.

Für die gefährlichsten Fallrückzieher benötigt ihr den Körperlich-PlayStyle „Akrobatik“ in Silber oder Gold. Akrobatik trägt dazu bei, dass eure Volleys, zu denen auch der Fallrückzieher gehört, mit größerer Präzision ausgeführt werden. Außerdem löst Akrobatik situationsbedingt von alleine den Fallrückzieher aus, was euch bei der Ausführung und dem richtigen Timing helfen könnte.

Mit diesen 2 günstigen Spielern klappt es mit dem Fallrückzieher-Tor: Elye Wahi von Eintracht Frankfurt und Rodrigo Muniz vom FC Fulham sind zwei Stürmer, die den Akrobatik-PlayStyle in Gold besitzen. Beide kosten 600 bzw. 350 Münzen auf dem Transfermarkt in Ultimate Team (Stand: 2. April 2025) und sind deshalb für die Aufgabe, ein Tor per Fallrückzieher zu erzielen, starke Optionen.

Für welche Aufgabe braucht ihr den Fallrückzieher? Die Erzielung eines Tores per Fallrückzieher ist ein Live-Ziel für den Aufgabenkomplex „Große Träume“. Für die Erledigung aller Aufgaben bekommt ihr Mittelfeldspieler Dewsbury-Hall (FC Chelsea) als dynamischen Road to the Final, der weitere Upgrades sammeln kann.

Wir empfehlen euch die Aufgabe in den Squad Battles zu erledigen, da ihr hier die Schwierigkeitsstufe der Gegner selbst bestimmen könnt. Oder ihr spielt ein Freundschaftsspiel mit eurem Kollegen und unterstützt euch gegenseitig bei der Aufgabe.

Ihr dürft nicht vergessen, dass ihr für die Fallrückzieher-Aufgabe in Ultimate Team einen Dreamchasers in eure Startaufstellung packen müsst. Andernfalls zählt das Tor nicht für die Aufgabe. Alle Dreamchasers und ihre Upgrades findet ihr ebenfalls auf MeinMMO.