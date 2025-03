Wie gut schießt Schlotterbeck Ecken in EA FC 25?

Ich habe in 5 Tagen 35 Stunden in ein Warhammer-Spiel auf Steam gesteckt – Das macht es so gut

Neuling will wissen, was passiert, wenn man in Warhammer 40.000 stirbt, bekommt ausführliche Antworten

Einen guten Standardschützen in seinen Reihen zu wissen, verleiht eurem Team eine zusätzliche Möglichkeit, um zu Chancen und Toren zu gelangen. Ein Experte hat für sich eine neue Taktik entdeckt, um sich erfolgreicher gegen eine OP Einstellung in FC 25 zur Wehr zu setzen.

Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen

In Ashes of Creation können sich 200 Spieler endlich um Regionen prügeln, auf Wunsch sogar in Verstohlenheit

Welche Innenverteidiger schon jetzt starke Freistöße schießen können, lest ihr in diesem Artikel.

Hier gäbe es die Möglichkeit, dass seine Freistoßwerte und der entsprechende PlayStyle angepasst werden. Ob es dazu kommt, erfahren wir am Mittwoch, dem 2. April um 19:00 Uhr, wenn das neue TOTW in Ultimate Team erscheint.

So könnte Schlotterbeck doch noch zum Freistoß-Experten werden: 2 Torvorlagen nach einem Eckball sind für einen Innenverteidiger eine sehr ungewöhnliche Leistung und könnten mit einem Platz im Team of the Week (TOTW) von EA Sports bedacht werden.

Wie gut sind Schlotterbecks Ecken in EA FC 25? Schlotterbecks neu entdeckte Standard-Stärke ist in FC 25 nicht zu spüren. Seine normale 85er-Karte hat auf dem Wert Freistoß-Präzision (FS-Präz.) nur einen Wert von 41/99 Punkten.

Borussia Dortmunds Abwehrchef Nico Schlotterbeck glänzte in der Bundesliga mit zwei Torvorlagen – beide durch starke Eckbälle. Doch kann der BVB-Verteidiger auch in EA FC 25 solche perfekten Standards treten?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to