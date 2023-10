EA FC 24: Erste Weekend League läuft jetzt mit neuen Belohnungen – Alle Rewards im Überblick

In EA FC 24 sind die ersten FUT Champions Finals, auch als Weekend League bekannt, gestartet. Dieses Jahr gibt es Neuerungen bei den Belohnungen. Wir zeigen euch die Rewards.

Was ist die Weekend League? Als Weekend League bezeichnen Spieler die „FUT Champions Finals“. Nachdem man die FUT Champions Qualifikation geschafft hat, kann man an den Finals teilnehmen.

In den Finals können Spieler dann bis zu 20 Matches austragen. Für jeden Sieg gibt es dabei vier Punkte, für jede Niederlage einen Punkt.

Je nachdem, wie viele Punkte man erreicht, bekommt man am Ende einen Rang. Und der wiederum bringt dann bessere Belohnungen, je höher man abschließt.

Die Weekend League bietet einige der besten Belohnungen in Ultimate Team, stellt aber auch eine große Herausforderung dar.

Wann startet die Weekend League? Die erste Weekend League startete am 06. Oktober 2023. Sie läuft jetzt bis Montagfrüh um 09:00 Uhr.

Was ist neu an den Belohnungen? EA Sports kündigte eine Änderung der Belohnungen für die Weekend League an. In der Vergangenheit bekam man dort die „FUT Champions“-Spieler, rote Karten, die in der Regel auf den TOTW-Karten der aktuellen Woche basierten.

Diese wurden nun aber aus den wöchentlichen Weekend-League-Rewards entfernt. Stattdessen gibt es andere Belohnungen.

Wir zeigen euch hier alle Rewards nach Rängen sortiert.

Alle Weekend League Rewards in EA FC 24

Wann kommen die Weekend League Belohnungen? Die erhaltet ihr, sobald ihr die Matches eines FUT-Champions-Wochenendes abgeschlossen habt.

Hier zeigen wir euch die aktuellen Weekend-League-Belohnungen in Ultimate Team nach Rängen geordnet.

Rang 10 der FUT Champions Finals

Benötigte Punkte: 4

Belohnungen:

1 Profiwahl (untauschbar) mit 1 von 2 seltenen Goldspielern (84+)

1 Seltene-Gemischte-Profis-Pack

500 Champions-Qualifikationspunkte

250 EP

Rang 9 der FUT Champions Finals

Benötigte Punkte: 12

Belohnungen:

1 Profiwahl (untauschbar) mit 1 von 2 seltenen Goldspielern (84+)

2 Prime-Goldprofis-Pack

500 Champions-Qualifikationspunkte

500 EP

5.000 Münzen

Rang 8 der FUT Champions Finals

Benötigte Punkte: 24

Belohnungen:

2 Profiwahlen (untauschbar) mit je 1 von 2 seltenen Goldspielern (84+)

1 Seltene-Profis-Pack

2 Jumbo-Premium-Gold-Packs

750 Champions-Qualifikationspunkte

750 EP

10.000 Münzen

Rang 7 der FUT Champions Finals

Benötigte Punkte: 36

Belohnungen:

2 Profiwahlen (untauschbar) mit je 1 von 2 seltenen Goldspielern (84+)

1 Seltene-Profis-Pack

1 Jumbo-Seltene-Profis-Pack

1.000 Champions-Qualifikationspunkte

1.000 EP

15.000 Münzen

Rang 6 der FUT Champions Finals

Benötigte Punkte: 45

Belohnungen:

2 Profiwahlen (untauschbar) mit je 1 von 3 seltenen Goldspielern (84+)

1 85+ Seltener-Goldprofi-Pack

1 Ultimatives Pack

1 Seltene-Profis-Pack

1.250 Champions-Qualifikationspunkte

1.150 EP

25.000 Münzen

Rang 5 der FUT Champions Finals

Benötigte Punkte: 51

Belohnungen:

3 Profiwahlen (untauschbar) mit je 1 von 4 seltenen Goldspielern (84+)

1 85+ x2-Seltene-Goldprofis-Pack

1 Seltene-Profis-Pack

1 Ultimatives Pack

1.250 Champions-Qualifikationspunkte

1.350 EP

30.000 Münzen

Rang 4 der FUT Champions Finals

Benötigte Punkte: 60

Belohnungen:

3 Profiwahlen (untauschbar) mit je 1 von 4 seltenen Goldspielern (84+)

1 85+ x3-Seltene-Goldprofis-Pack

1 Jumbo-Seltene-Profis-Pack

1 Ultimatives Pack

1.250 Champions-Qualifikationspunkte

1.500 EP

50.000 Münzen

Rang 3 der FUT Champions Finals

Benötigte Punkte: 67

Belohnungen:

3 Profiwahlen (untauschbar) mit je 1 von 4 seltenen Goldspielern (84+)

1 85+ x3-Seltene-Goldprofis-Pack

1 85+ x2-Seltene-Goldprofis-Pack

1 Jumbo-Seltene-Profis-Pack

1 Ultimatives Pack

1.250 Champions-Qualifikationspunkte

1.500 EP

85.000 Münzen

Rang 2 der FUT Champions Finals

Benötigte Punkte: 72

Belohnungen:

3 Profiwahlen (untauschbar) mit je 1 von 4 seltenen Goldspielern (84+)

1 85+ x4-Seltene-Goldprofis-Pack

1 86+ x2-Seltene-Goldprofis-Pack

2 Ultimative Packs

1.250 Champions-Qualifikationspunkte

1.500 EP

100.000 Münzen

Rang 1 der FUT Champions Finals

Benötigte Punkte: 80

Belohnungen:

3 Profiwahlen (untauschbar) mit je 1 von 4 seltenen Goldspielern (84+)

1 85+ x5-Seltene-Goldprofis-Pack

1 87+ x2-Seltene-Goldprofis-Pack

1 Seltene-Profis-Pack

2 Ultimative Packs

1.250 Champions-Qualifikationspunkte

1.500 EP

125.000 Münzen

Wer sich noch nicht an der Weekend League versuchen möchte, kann auch andere Modi für Belohnungen nutzen. Hier findet ihr die Übersicht der Division-Rivals-Belohnungen in EA FC 24.