FC 24: Wirtz und Musiala vs Williams und Yamal – Welcher EM-Favorit hat das bessere Duo im Spiel?

2 Spieler-Duos stehen bei ihren Nationalmannschaften im Fokus. Wir haben uns die 4 Youngster aus Deutschland und Spanien in FC 24 angeschaut und verraten euch, welches Duo im Spiel die Nase vorn hat.

Was sind das für Duos? Die beiden Duos setzten sich jeweils aus zwei jungen Spielern aus Deutschland und Spanien zusammen, die trotz ihres Alters das Zeug haben, die Stars der EURO 2024 zu werden:

das deutsche Duo besteht aus Florian Wirtz und Jamal Musiala

das spanische Duo besteht aus Nico Williams und Lamine Yamal

Bei allen Akteuren handelt es sich um Spieler, die in der Offensive eingesetzt werden. Daher lassen sie sich gut miteinander vergleichen.

Wie stellen wir den Vergleich an? Da die Spieler in ihren Nationalmannschaften jeweils auf der linken und rechten Außenbahn eingesetzt werden, können wir sie direkt gegenüberstellen. Wir vergleichen dabei in vorderster Linie die 6 Haupt-Werte (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensive und Physis), schauen aber auch auf ihre Playstyles.

Deutschland oder Spanien: Wer hat in FC 24 das bessere Duo?

Für den Vergleich haben wir uns den neuen UEFA-EURO-Modus in FC 24 angeschaut. Lamine Yamal kann einzig in diesem Modus gespielt werden. Das liegt daran, dass der Youngster erst während der EM 17 Jahre alt wird. Als noch Minderjähriger bekam er von EA noch keine Karte in Ultimate Team.

Deutschland spielt im EURO-Modus in der realen 4-2-3-1-Aufstellung. Wirtz spielt dabei als linker offensiver Mittelfeldspieler (ZOM), Musiala als rechter ZOM.

Spanien läuft, wie auch bei der echten EM, mit einer 4-3-3-Aufstellung auf. Allerdings müsst ihr zum jetzigen Stand (21. Juni) Williams und Yamal selbst in die Startaufstellung packen. Williams spielt bei Spanien als linker Flügel (LF), Yamal als rechter Flügel (RF).

Da der EM-Modus sich an die aktuellen Leistungen der Stars orientiert, haben wir auch die sogenannte Live-Form berücksichtigt, die automatisch aktiviert ist. Diese gibt den Werten der Spieler teils starke Upgrades, die wir in Klammern hinter dem ursprünglichen Rating dargestellt haben.

Wirtz vs Williams im Stat-Vergleich: Wer ist besser in FC 24?

Zu vergleichender Wert Florian Wirtz Nico Williams Punkt für Tempo 80(+8)= 88 93(+6)= 99 Williams Schießen 76(+1)= 77 74(+7)= 81 Williams Passen 86(+6)= 92 75 Wirtz Dribbling 88(+6)= 94 86(+7)=93 Wirtz Defensive 50 36 Wirtz Physis 63(+2)= 65 65(+2)= 67 Williams Summe aller Werte 466 451 Wirtz

Wer gewinnt den Stat-Vergleich? Wirtz und Williams können je 3 Kategorien für sich entscheiden. In der Summe aller Stats hat der Deutsche Wirtz die Nase vorn.

Williams kann aber immerhin 5 Sterne auf seinem schwachen Fuß vorweisen und hat damit einen mehr als sein Kontrahent aus Deutschland. Trotzdem geht der Vergleich der blanken Stats an Wirtz.

Playstyles im Vergleich:

Wirtz und Williams: Die Playstyles im Vergleich

Beide Spieler haben den Trivela-Playstyle für bessere Außenristschüsse und den Flair-Playstyle für besondere Pässe und Schüsse

Wirtz ist mit dem Technik-Playstyle und First-Touch-Spielstil dazu in der Lage, mit einer engen Ballführung zu dribbeln. Mit dem Entscheidenden-Pass-Spielstil kann Wirtz punktgenaue Zuspiele leisten.

Williams Playstyles sind eher auf Tempo ausgelegt. Mit Raserei und Schneller Schritt verfügt er über eine Playstyle-Kombination, die ihn sich im Sprint noch schneller anfühlen lässt.

Jeder hat für seine Position die passenden Playstyles. Daher gibt es hier ein Unentschieden.

Musiala vs Yamal im Stat-Vergleich: Wer ist besser in FC 24?

Zu vergleichender Wert Musiala Yamal Punkt für Tempo 85(+8)= 93 92(+8)= 90 Musiala Schießen 75(+1)= 77 72(+7)= 79 Yamal Passen 76(+6)= 82 68 Musiala Dribbling 91(+5)= 96 81(+7)=88 Musiala Defensive 63 23 Musiala Physis 61(+2)= 63 48(+2)= 50 Musiala Summe aller Werte 474 398 Musiala

Wer gewinnt den Stat-Vergleich? Dieses Duell kann der Deutsche Musiala klar für sich entscheiden. Lediglich im Schießen hat Yamal einen hauchzarten Vorsprung.

Auch in Skillmoves und Schwacher Fuß hat Musiala jeweils einen Stern Vorsprung gegenüber dem Spanier.

Playstyles im Vergleich:

Musiala und Yamal: Die Playstyles im Vergleich

Beide Spieler haben wie Wirtz und Williams den Flair-Playstyle für besondere Pässe und Schüsse.

Musiala verfügt als einziger der 4 Akteure über einen Playstyle+. Technik+ gepaart mit den ohnehin starken Dribbling-Stats und First Touch als Playstyle ermöglicht ein extrem geschmeidiges Dribbling. Mit dem Tricks-Playstyle kann der Deutsche zudem besondere Flick-Bewegungen mit dem rechten Analog-Stick ausführen.

Yamal hat unterstützend für das Dribbling „nur“ den normalen Technik-Spielstil zu bieten. Hinzu kommt noch der Schnelle-Schritt-Playstyle, der ihm auf den ersten Meter einen Tempo-Boost verleiht.

Allein Technik+ sorgt für einen klaren Sieg für Musiala im Vergleich der Playstyles, da er das R1-OP-Dribbling noch besser macht.

Klares 2:0 für die DFB-Elf: Deutschland hat in FC 24 das bessere Duo

Die deutschen Stars können sich gegen ihre spanischen Kontrahenten durchsetzen. Während es bei Williams und Wirtz durchaus ein knapper Vergleich ist, schlägt Musiala seinen spanischen Gegner Yamal in fast allen Belangen.

Spannend wäre es, das direkte Duell auf dem Platz während der EM mitzuverfolgen, um zu sehen, ob es auf dem echten Rasen anders ausgeht. Doch nicht nur diese 4 Stars wollen der EURO 2024 ihrem Stempel aufdrücken: Make Your Mark Tracker in FC 24: Alle Spieler und Upgrades im Überblick