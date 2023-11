EA FC 24: Server down am 15. November – Wann könnt ihr wieder spielen?

In EA Sports FC 24 sind aktuell, am 15. November 2023, die Server down. Wegen einer Wartung sind unter anderem die FUT-Server aktuell nicht erreichbar. Der EA Support meldete sich bereits dazu.

Online-Matches in EA FC 24 nicht verfügbar: Will man aktuell in EA Sports FC 24 einsteigen, kann man keine Online-Spiele starten. In Ultimate Team etwa erhält man folgende Nachricht:

Das Einsteigen in eine Partie ist vorübergehend deaktiviert. Entschuldigung, dies sollte in Kürze wieder möglich sein. Bitte versuche es später erneut.

Dies ist der erste Schritt der heutigen Server-Wartung am 15. November, in der die Match-Creation schonmal deaktiviert wurde. In Kürze sollte man damit rechnen, generell nicht mehr auf den Modus zugreifen zu können. Dasselbe gilt für Clubs und auch Volta Football.

EA meldet sich zu Server-Status – Rechnet mit langer Wartung

Das sagt EA: In einem Post meldete sich der „EAFC Direct Communication“-Kanal (auf X / Twitter). Hier wurde die Wartung angekündigt. Laut EA soll die Wartung sieben Stunden lang andauern.

Wann sind die Server wieder da? Nach deutscher Ortszeit startete die Server-Wartung um 08:00 Uhr morgens. Sie wird also planmäßig bis 15:00 Uhr laufen.

Was kann ich trotzdem in EA FC 24 spielen?

Betroffen sind ausschließlich die Online-Dienste von EA FC 24. Alle Offline-Modi sind somit verfügbar. Ihr könntet also beispielsweise in den Karrieremodus schauen und dort eine Mannschaft aus den besten Talenten in EA FC 24 an die Weltspitze führen.

Auch der reguläre Anstoß-Modus ist weiterhin spielbar. Einfache Matches sind also möglich.

Nutzt die Companion App: Ihr könnt außerdem über die mobile Companion App oder auch über die Web App weiterhin auf euren Verein in Ultimate Team zugreifen. Dort könnt ihr die Aufstellung ändern, Belohnungen abholen und SBCs lösen. Außerdem könnt ihr den Transfermarkt nutzen und Spieler verkaufen oder in euren Verein holen.

Aktuell gibt es beispielsweise eine SBC für die Karte von Selma Bacha. Die wird von einigen Spielern bereits als richtig starke LV-Karte gefeiert. Alle Infos dazu findet ihr hier.