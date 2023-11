EA FC 24: Spieler loben das „Basis Hero Upgrade“ – Lohnt sich die SBC?

Gleichzeitig ist es aber gerade der gute Preis, der manche Spieler skeptisch stimmt. Sie warnen, dass man eben immer noch nicht kontrollieren kann, ob was Starkes dabei herauskommt: „Obwohl das preiswert ist, werde ich es nicht riskieren und mein SBC-Futter für eine mögliche Mbappé-POTM-SBC sparen“, kommentiert ein User (via reddit ).

Das sagen Spieler: Im Subreddit zu EA Sports FC 24 gibt es einige positive Stimmen zu der SBC (via reddit ). Der Konsens ist dabei: Für das, was man aus der SBC ziehen kann, sind die geforderten Karten nicht zu wertvoll. “Tatsächlich ziemlich preiswert, wtf?”, kommentiert da beispielsweise ein User (via reddit ).

Was ist das Basis Hero Upgrade? Dabei handelt es sich um eine neue SBC, die in dieser Woche verfügbar ist. Sie bringt euch eine zufällige, untauschbare Basis-Hero-Karte.

