EA FC 24: TV-Experten entscheiden über den neuen Pundit Pick, eine monatliche Spezialkarte

Auch das neue Team of the Week überrascht mit gleich zwei gefeaturten In-Form-Upgrades und mit ordentlichem Tempo bei den Spielern.

Welche Spieler kommen infrage? Auf der offiziellen Seite hat sich EA näher zum Auswahlverfahren für den neuen Pundit Pick geäußert. Interessant dabei ist, dass aus beiden Mannschaften jeweils alle Spieler für das Upgrade in Betracht gezogen werden können, egal, ob sie in dem gefeaturten Spiel performen oder nicht.

Alles in allem kommt Gordon mit einem sehr guten Upgrade daher, das sogar an eine Spieler-des-Monats-Auszeichnung erinnert. Weiter unten verraten wir euch, welche Kriterien dem Pundit Pick zugrunde liegen.

Besonders die neue Kombination aus Raserei und Schneller Schritt werden seine 92 Tempo noch schneller erscheinen lassen. Warum das so ist, könnt ihr in unserem Artikel nachlesen, indem wir euch zeigen, mit welchem einfachen Tick eure Spieler schneller werden.

Was ist der Pundit Pick? Bei dem neuen Feature handelt es sich um eine Spielerwahl, die monatlich abwechselnd für ein Spiel in der Premier League oder LaLiga erfolgt. Die TV-Experten von DAZN und Sky sind meist ehemalige Profifußballer. Den ersten Pundit Pick durfte Liverpool-Legende Jamie Carragher aus dem Spiel Newcastle United gegen FC Arsenal im Rahmen des 11. Spieltages der Premier League bestimmen.

