EA FC 24: Ein bestrafter Bundesliga-Trainer sorgt auch im Spiel für Probleme

In EA FC 24 sind wir zufällig über einen kuriosen Spielfehler gestolpert. Auslöser des Problems ist ein Trainer aus der Bundesliga, der auch im wahren Leben erst durch sein ungezügeltes Verhalten und seiner Bestrafung auf sich aufmerksam machte.

Um wen geht’s? Nenad Bjelica ist seit Ende 2023 Trainer von Union Berlin. Sportlich befindet sich der Hauptstadt-Club weiterhin in einer misslichen Lage und muss sich im Abstiegskampf der 1. Bundesliga bewähren. Hinzu kommt, dass Coach Bjelica sich vor einigen Wochen in einem Spiel einen krassen Fehltritt leistete, indem er Bayern-Spieler Sané zweimal bei einem Wortgefecht an der Seitenlinie ins Gesicht langte.

Auf seinen Fauxpas folgte eine ordentliche Geldstrafe, sowie drei Spiele Sperre, sodass er die letzten drei Partien seines Teams nur von der Tribüne aus mitverfolgen durfte. Kurioserweise scheint aber auch in EA FC 24 irgendwas nicht mit der Manager-Karte von Trainer Bjelica zu stimmen.

N. Bjelica als Manager nicht erkannt: Spieleinstieg nicht möglich

Wo liegt das Problem? Wie auf dem Bild zu sehen ist, kommt es zu Komplikationen mit der Manager-Karte des Kroaten. Fügt man Bjelica als Trainer seinem aktiven Squad in Ultimate Team hinzu und versucht daraufhin, ein Spiel zu starten, erscheint die Meldung: „Du musst unten rechts auf dem Bildschirm einen Manager zuweisen.“

Scheinbar erkennt das Spiel die Karte des Union-Coachs nicht. Das Problem tritt übrigens in allen Spielmodi von Ultimate Team auf, sowohl online als auch offline. Eine Lösung des Problems ist uns nicht bekannt. Um Ultimate Team in EA FC 24 spielen zu können, müsst ihr also offensichtlich vorerst auf Bjelica als Trainer verzichten, bis der Fehler behoben wurde.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Problem und seiner Sperre? Der Zufall ist schon kurios. Dennoch können wir uns nicht vorstellen, dass EA absichtlich Bjelica auch im Spiel bestrafen wollte. Bei Verfehlungen oder Ärger aufgrund unsportlichen Verhaltens seitens Spieler oder Verantwortlicher war es in der Vergangenheit eher so, dass EA etwaige Karten direkt aus dem Spiel nahm.

Wir denken deshalb, dass es sich eher um einen einfachen Spielfehler handeln könnte. Übrigens: Bjelica kehrt an diesem Wochenende auf die Trainerbank zurück. Sollte er gegen unserer Erwartungen dann auch wieder in EA FC 24 problemlos eingesetzt werden können, teilen wir es euch mit.

