EA FC 24: Prime Gaming-Pack 2 kommt bald – So holt ihr euch die Belohnungen

In der Vergangenheit kam es vor, dass das Pack nicht umgehend im Spiel auftauchte, sondern etwas Zeit brauchte. Wundert euch im Zweifel also nicht, wenn es nicht sofort da ist. Auch in Zukunft dürften regelmäßig neue Packs freigeschaltet werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Und was bringen diese Monats-Belohnungen? Die Inhalte der Prime Gaming-Packs variieren jeden Monat und beinhalten in der Regel wie Goldspieler, Player-Picks, Leihspieler und Vereinsgegenstände. Das gilt auch für den November.

Was steckt hinter dem Prime Gaming Pack? Seit FIFA 21 dürfen sich Prime-Mitglieder regelmäßig über kostenlose Packs für Ultimate Team freuen. Auch in EA FC 24 reißt die Tradition nicht ab. Aktuell ist noch der erste Prime Gaming Drop verfügbar, doch schon heute Abend (20.11.23) könnte das nächste Pack auf euch warten.

