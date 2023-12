EA FC 24: Ein neuer Glitch macht Elfmeter fast unhaltbar – Das könnt ihr gegen die fiesen Elfer tun

EA FC 24: Winter-Wildcards-Event erscheint am Freitag – Alle Infos und Leaks in der Übersicht

So könntet ihr die verbuggten Elfer halten: Wie ihr sehen konntet, lässt sich ein Gegentor nur durch das bloße Springen in eine bestimmte Richtung nicht verhindern. Allerdings könnt ihr euch noch vor der Ausführung so positionieren, dass ihr den Ball entweder ohne einen Sprung oder durch den Absprung aus einer veränderten Position erreichen könnt.

