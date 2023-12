EA FC 24: Neuer Leak macht einen starken Angreifer so begehrt, dass es ihn nicht mehr zu kaufen gibt

In EA FC 24 hat ein neuer Leak dazu geführt, dass ein Spieler gerade komplett vom Transfermarkt verschwunden ist. Wir klären auf, um welchen Spieler es sich handelt und warum er gerade so begehrt ist.

Um welchen Spieler geht es? Marcus Rashford von Manchester zählt seit mehreren Jahren zu den begehrtesten Karten, vor allem zum Start. Er weist für sein verhältnismäßig geringes Rating immer starke Werte auf, was ihn zu einer sehr spielbaren, aber auch teuren Karte macht.

Untypisch ist, dass mehr als zwei Monaten nach dem offiziellen Release, ein Spieler plötzlich vom Transfermarkt verschwindet und wenn man das Glück hat, ihn zu finden, er nur für den Maximalpreis von 50.000 Münzen erworben werden kann.

Der Preis “0” bedeutet, dass die Karte nicht auf dem Transfermarkt gehandelt wird.

Mittlerweile gibt es aber viele Spieler, die die Werte des englischen Flügelangreifers übertrumpfen und doch ist ausgerechnet diese Karte momentan auf dem Transfermarkt kaum zu finden. Woran liegt das?

Leak kündigt passendes Evolutions-Upgrade für Rashford an

Wieso ist Rashford gerade nicht auf dem Transfermarkt? Der berühmte und vertrauenswürdige Leaker futdonk (hier gehts zum X-, ehemals Twitter-Account) hat auf seinem Instagram-Account eine neue Evolution für die linke Mittelfeld-Position angekündigt. Die veröffentlichen Anforderungen lassen ein weites Spektrum an Spielern zu, sodass sogar eine höher geratete Karte wie Rashford zum Anforderungsprofil der neuen Evolution zu passen scheint.

Rashford besitzt schon eine Spezial-Karte, die er zum Centurion-Event erhalten hat. Diese hatte mal einen Wert von über 2 Millionen Münzen, liegt rund 1 1/2 Monate nach der Veröffentlichung immer noch bei einem Preis von fast 900.000 Münzen.

Daraus resultiert wahrscheinlich auch seine momentane Begehrtheit. Die Fans versprechen sich vielleicht, mit der neuen Evolution eine ähnlich starke Karte für deutlich weniger Geld zu erhalten. Wann die geleakte Evolution erscheint, ob die Anforderungen wirklich ein Evolutions-Upgrade für Rashford zulassen und welche Verbesserungen das sein werden, ist momentan noch offen.

Was macht Rashford so stark? Er ist schnell, verfügt über ein gutes Dribbling, kann sich im Zweikampf mit seiner Physis behaupten und hat zudem noch einen sehr soliden Torabschluss. Hinzu kommen perfekte Arbeitsraten für einen Stürmer, denn er besitzt die defensive Arbeitsrate „niedrig“ und die offensive Arbeitsrate „hoch“. Das heißt, er arbeitet zwar wenig nach hinten, bietet offensiv aber viele Laufwege an.

Außerdem verfügt Rashford über 5-Sterne-Skills, was ihn im Dribbling schwer ausrechenbar macht, da er seine Gegner mit den besten Spezialbewegungen austricksen kann. Neben all diesen positiven Aspekten lässt sich Rashford aufgrund seiner Nation, seiner Liga, seines Vereins und seiner Positionsalternativen perfekt in jedes Team einbauen und leicht verlinken.

Es könnte also sein, dass Rashford bis zum Erscheinen der geleakten Evolution, aber auch darüber hinaus eine absolute Seltenheit auf dem Transfermarkt bleiben könnte.

Doch auch andere Karten haben bereits starke Upgrades erhalten und können schon am nächsten Montag weitere bekommen. Der nächste Spieltag in der EA FC 24 Pro Open steht an. Mit unserem Pro Live Tracker verpasst ihr keine Termine, Fortschritte oder Upgrades.