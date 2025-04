Spiel auf Steam hat 95 % positive Reviews, gilt als einzigartiges Juwel, der Entwickler erklärt sein Geheimnis

Das Strategiespiel Dwarf Fortress gehört zu den beliebtesten Spielen auf Steam überhaupt. Für viele Spiele ist die Simulation einer Zwergenkultur ein einzigartiges und ganz besonderes Spielerlebnis. Das Geheimnis, erklärt Entwickler Tarn Adams, sind die Zwerge selbst.

Warum nimmt Dwarf Fortress so eine Sonderstellung ein? Wenn man sich mit Dwarf Fortress beschäftigt, stößt man rasch auf die eigene Kultur und den schrägen Humor, der um das Spiel entstanden ist. Spieler verbringen hunderte Stunden mit Dwarf Fortress auf Steam und erleben eigene Geschichten.

Denn das Spiel gibt seinen Spielern kaum Vorlagen, sondern lässt sie in der Welt frei agieren und Probleme lösen. Die Entwickler greifen nur selten lenkend in das Spiel ein. Sie vertrauen darauf, dass Spieler ihre Festung und die Zwerge darin so lieb gewinnen, dass es sie an das Spiel fesselt.

2022 haben wir auf MeinMMO mal von einem Vorfall in Dwarf Fortress berichtet, bei dem Spieler eine völlig absurde fabrikartige Methode entwickelt hatten, um Meerjungfrauen-Baby zu züchten, sie mit einem Katapult an die Wand zu werfen und zu Knochen zu zermahlen. Da schritt der Entwickler Tarn Adams dann doch ein – sonst hält er sich meistens raus.

Aber warum faszinieren die Zwerge die Spieler von Dwarf Fortress so sehr?

Dwarf Fortress profitiert enorm vom Bild, das wir von Zwergen haben

Was ist das Geheimnis? In einem Gespräch mit PC Gamer führt Entwickler Tarn Adams aus, dass die Zwerge das Geheimnis von Dwarf Fortress sind.

Denn das Bild der Zwerge, das durch Fantasy-Romane und Filme geprägt ist, passt ideal zu den NPCs im Spiel. Denn die machen allerhand Dinge, die man einem Menschen oder Elf nicht zutrauen und nicht verzeihen würde.

Wenn sich ein Zwerg in seiner Werkstatt einschließt und beschließt, weder zu essen, noch zu trinken, bis ihm der Spieler jetzt das eine extrem seltene Metall besorgt, um daraus ein magisches Artefakt zu schmieden, dann ist das „typisch zwergisch“ und der Spieler akzeptiert das.

Wenn ein Zwerg an einer angreifenden Goblin-Armee vorbeizieht, weil er sich gerade in den Kopf gesetzt, unbedingt angeln zu gehen, dann schimpfen Spieler nicht auf die „dumme KI“, sondern denken sich: So ist er halt, der Zwergen-Angler. Dem sind doch Goblins egal.

Und wenn ein Zwerg in mörderische Wut verfällt, weil ihn sein allerliebster Kelch gestohlen wurde – typisch zwergisch.

Adams sagt:

Zwergen dürfen größere Emotionen verkörpern. Sie dürfen größere Fehler machen. Sie dürfen stur sein – sie dürfen alles machen.

Vieles fühlt sich nur richtig an, weil ein Zwerg es macht

So reagiert die Community auf Zwergigkeit: Die Community geht bei diesem Ideal der „Zwergigkeit“ voll mit. Für sie fühle es sich zwergisch an, einen komplexen Plan zu entwerfen, um Magma so umzuleiten, dass gegnerische Armeen unter einer Flut von heißer Lava begraben werden.

Tarn Adams sagt:

„Zwergisch – das Adjektiv sehen wir ständig. Immer wenn etwas furchtbar schiefgeht, sagen wir: Oh, ja. Das passt zu einer zwergischen Geschichte. Zwerge haben alles: Sie können besoffen sein, aber auch sehr ehrenhaft größenwahnsinnig. Das gibt es alles. Zwerge erlauben uns, diese verschiedenen Aspekte von uns selbst zu erkunden. Wenn sie Menschen wären, würden man sie dafür viel eher verurteilen.“

Für Adams hat das auch ganz praktische Ergebnisse: Ein Zwerg handele so wie ein KI-NPC. Wenn der KI-NPC ganz oben auf seiner Agenda stehen hat, jetzt seinen Durst zu löschen und ein Bier zu trinken, dann wird er das tun und dabei auch seine eigene Sicherheit gefährden. Dann läuft er halt mal durch giftigen Schlamm für ein Bier. So würde vielleicht kein Mensch handeln und auch kein Elf, aber eben ein Zwerg:

So äußert sich die Begeisterung der Spieler auf Steam für Zwerge: Welche Sonderrolle Zwerge auf Steam einnehmen und wie sehr Spieler sie ins Herz geschlossen haben, sieht man auch daran, dass Spieler im Februar 2024 darauf bestanden haben, dass „Zwerge“ ihren eigenen Tag auf Steam erhalten. Dwarf Fortress und Deep Rock Galatic hatten sich damals zusammengeschlossen und ihren Willen bekommen. Denn ein Zwerg bekommt immer, was ihm zusteht. Seit 20 Jahren arbeiten 2 Brüder an einem fantastisch-tiefen Spiel – Kommt jetzt auf Steam, weil sie doch mal Geld brauchen