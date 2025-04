Astarion gilt in Baldur’s Gate 3 als extrem beliebt, doch fast hätte er eine sehr dunkle Szene gehabt, die vielen nicht gefallen hätte

Baldur’s Gate 3 ist ein Spiel, das gefühlt jeden moralischen Grauton erlaubt, den man durch seine Spielentscheidungen treffen will. Auch die verschiedenen Begleiter des Spiels können heroische bis grausame Taten an den Tag bringen. Doch eine herausgeschnittene Szene, die ein Dataminer aufgedeckt hat, kommt aufgrund seiner düsteren Thematik bei Spielern gar nicht gut an.

Warnung: Der Inhalt dieses Artikels enthält eine gewalttätige Szene, die für manche Leser möglicherweise beunruhigend sein könnte.

Was beinhaltet die Szene? Während er herausgeschnittene Inhalte von Baldur’s Gate 3 durchstöberte, stieß der Verfasser des Posts auf Reddit auf eine gelöschte Szene, die aus dem Spiel entfernt wurde. Sie zeigt Astarion bei dem Versuch, sich Shadowheart unbemerkt zu nähern. Eine Szene, die der finalen Version des Spiels ähnelt, in der der Vampir nachts versucht, das Blut des Spielers zu trinken.

In der Version des fertigen Spiels kann man ihn zur Rede stellen, ihm das Blut freiwillig zur Verfügung stellen oder ihn direkt töten. Die Szene des Dataminers mit Shadowheart zeigt jedoch eine weitere Variante, die den beliebten Vampir in ein anderes Licht rückt. Er drückt Shadowheart zu Boden und beginnt sie zu würgen, bis sie schließlich leblos am Boden liegen bleibt. Das stößt bei vielen Spielern auf Unbehagen.

Fans sind sich einig, dass die Szene zu Recht entfernt wurde

Wie ist die Reaktion auf den Fund des Dataminers? Die Reaktion der Community unter dem Redditpost ist ziemlich einstimmig. Während das Spiel verschiedene Möglichkeiten für grausames Verhalten und sogar mehrere wirklich böse Enden bietet, scheint die präsentierte Szene für einige Spieler den beliebten Begleiter in ein unangenehmes Licht zu rücken. Vor allem aus dem Grund, dass die Szene einfach zu realistisch sein könnte:

Wakez11’s Kommentar mit den meisten Upvotes unter dem Post lautet: „Ich könnte mir vorstellen, dass 75 % der Spieler Astarion sofort getötet hätten, wenn das wirklich im Spiel passiert wäre, haha.“

Yeetles1 findet: „Ich mag Astarion, aber wenn sie diese Animation im Spiel behalten hätten, hätte ich ihn sofort getötet. Das ist wirklich furchtbar.“

CombinationSimilar50 sagt: „Mein Gott, das ist wirklich finster. (…) Diese bestimmte Animation hat etwas, das einfach zu … echt wirkt? Durge (Dark Urge) ist schon böse, aber das hier erinnert viel zu sehr an etwas, das im echten Leben passiert.“

Sinkrast erklärt: „Das liegt daran, dass die Szene eine unheimlich ‚realistische‘ Härte hat. Es gibt kein übermäßiges Blut, keine Magie, keine Dämonen und kein ausgefallenes Zeug. Es ist ein Mann, der sich an eine schlafende Frau heranschleicht und sie dann erwürgt, während sie um ihr Leben kämpft.“

In welchem Kontext steht die Szene? Einige Spieler und der originale Verfasser des Posts denken, dass die Szene ursprünglich spezifisch für eine Origin-Kampagne als Astarion gemacht wurde. Nach einem verfehlten Heimlichkeits-Wurf des Vampirs könnte sein Opfer wach werden und ihm feindlich gesinnt sein.

Ein Kommentator (Hyperspace_Towel) überlegt, ob Larian ursprünglich geplant habe, eine Option zum Töten des Opfers einzubauen, um es zum Schweigen zu bringen. Nachweise dafür gibt es jedoch nicht. Auch der Dataminer kann zum genauen Zeitpunkt der Szene nur Hypothesen stellen. Doch die Nähe zur finalen Szene im Spiel ist ziemlich deutlich.

Auch anderthalb Jahre nach dem Release in 2023 finden Spieler weiterhin versteckte Inhalte in Baldur’s Gate 3, die selbst eingefleischte Fans weiterhin überraschen können. Neben den kleinen Überraschungen im Spiel selbst, bieten auch viele herausgeschnittene Inhalte neue Erkenntnisse und Gesprächsstoff zu der Entwicklung des Spiels, wie der Dataminer durch seinen Post beweisen konnte. Ein anderer Spieler zeigte bereits einen riesigen Eisberg dieser gelöschten Inhalte, der weitere Geheimnisse des Spiels verrät: Spieler zeigt den riesigen Eisberg an Content, der es nie in Baldur’s Gate 3 geschafft hat