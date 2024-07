Neues Spiel auf Steam ist wie Urlaub in den Bergen, aber mit Dungeons – Kommt direkt gut an

Ein neues Spiel auf Steam spielt in den österreichischen Alpen. Dort genießt ihr in einem Urlaubsort einen Mix aus Entspannungen und Kämpfen in verschiedenen Dungeons. Heute ist das Spiel gestartet und bekam gleich ziemlich gute Reviews.

Um welches Spiel geht es hier? Dungeons of Hinterberg ist ein neues Spiel von dem Entwicklerstudio Microbird Games. Heute, am 18. Juli 2024, ist das Spiel auf Steam und der Xbox gestartet. Auf Steam bekommt ihr Dungeons of Hinterberg noch bis zum 1. August 10 % günstiger. Das Spiel ist ebenfalls im Game Pass enthalten.

In einem Trailer könnt ihr einen Blick auf die Action werfen, die euch in dem idyllischen Alpengebiet Hinterberg erwartet:

Was erwartet euch? Ihr schlüpft in die Rolle von Luisa, die nach ihrem Burnout eine Pause braucht und sich deshalb in den idyllischen Urlaubsort Hinterberg begibt. Dort erwarten euch nicht nur entspannte Aktivitäten wie Kinobesuche, ein Tag im Spa oder Restaurantbesuche.

In Hinterberg erwarten euch ebenfalls verschiedene Dungeons, in denen ihr mit Schwert und Zaubern bewaffnet kämpfen könnt. Im Trailer könnt ihr auch schon einen Blick auf die recht rasanten Kämpfe werfen. Ebenfalls wird es ein paar Gebiete geben, durch die ihr quasi auf einem Snowboard gleitet, Seilrutschen benutzt oder mit Zaubern neue Wege freilegt.

Gute Reviews schon am ersten Tag

Unsere Kollegen von GamePro haben sich Dungeons of Hinterberg bereits genauer angeguckt und für euch berichtet. Das Spiel bekam von ihnen sogar eine Wertung von 82 von 100 Prozent.

Wie sehen die Wertungen aus? Nicht nur von GamePro gab es für Dungeons of Hinterberg eine ziemlich starke Wertung. Ein Post auf Reddit fast die Reviews verschiedener Seiten zusammen. Dabei lässt sich schon auf den ersten Blick sagen, dass die meisten Seiten eine ähnlich starke Wertung wie GamePro geben.

Unter anderem vergibt etwa PCGamer eine 84 % positive Wertungen. Insgesamt liegen die meisten Wertungen zwischen 7 und 9 von 10 möglichen Punkten – oder eben grob bei über 80 %. Die Spieler-Reviews aus Steam sind bislang alle positiv, aber es sind noch nicht genügend für eine Wertung.

Für ein Indie-Spiel, das heute erst gestartet ist, sehen die Wertungen damit stark aus. Fans von Rollenspielen und Dungeon-Kämpfen sollten Dungeons of Hinterberg wohl im Hinterkopf behalten. Auch das erste eigene Spiel von einem berühmten YouTuber ist diese Woche auf Steam erschienen, wobei es schon im Early Access ziemlich gut ankam: Das Unternehmen von HandOfBlood veröffentlicht neues Aufbauspiel auf Steam