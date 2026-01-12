Eine Gruppe macht sich ihre Kampagne in Dungeons & Dragons 10-mal schwerer, weil sie eines der wichtigsten Gebote missachtet

In Dungeons & Dragons gibt es einige ungeschriebene Regeln, die sich früher oder später in jeder Gruppe etablieren. Eine Gruppe verbaut sich durch eine einzige Handlung voraussichtlich ihre Kampagne. Der Kleriker der Party sucht deshalb Rat in der Community.

Wie hat sich die Gruppe die Kampagne schwerer gemacht? Reddit-User Miserable_Yoghurt160 teilt in seinem Thread seine Leidensgeschichte. Er spiele einen Kleriker, der vorrangig pazifistisch unterwegs sei, und hätte ein Problem. Seine Gruppe hatte sich einem NPC gegenüber gesehen, der scheinbar hilflos unter dem Einfluss eines roten Rauchs stand, und wurde in einen Kampf verwickelt.

Er schlug vor, die Maschine, aus der der vermeintlich schuldige Rauch kam, mit Wasser außer Gefecht zu setzen – doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Doch seine Mitstreiter gingen nicht auf seinen Plan ein. Stattdessen wurde munter weiter auf den Gegner geprügelt, sodass er das Zeitliche segnete, bevor Miserable_Yoghurt160 mit seinem Kleriker überhaupt an der Reihe war.

Tage später steckte ihm ihr Spielleiter, dass dieser NPC einer der mit wichtigsten der ganzen Kampagne gewesen sei und die Truppe sich mit seinem Tod alles nun 10-mal schwerer gemacht habe. Denn er hätte ihnen bei wichtigen Rätseln Hilfestellung gegeben und die Story vorangebracht. Hätte die Gruppe vorausgeplant und sich ordentlich abgesprochen, statt direkt zu handeln und in den Konflikt zu gehen, hätte das vermieden werden können – ein Gebot, das sich in den meisten Gruppen schnell etabliert.

Doch die Community sieht an der ganzen Situation ein anderes Problem, das weit schwerer wiegt, als das bloße „Erst denken, dann handeln“.

„Wenn der NPC nichts getan hat, ist er nicht der wichtigste NPC“

Wo sieht die Community das Problem? Unter dem Thread finden sich fast 500 Kommentare, die sich mit der Situation auseinandersetzen (Stand: 12.01.2026, 11:15 Uhr). Dabei sehen die meisten User das Problem nicht vorrangig beim Verhalten der Gruppe, auch wenn das sicherlich mit hineinspielt.

Das weit größere Problem sei eher, dass der Spielleiter vermutlich einige Kardinalsfehler begangen hat:

Der Gruppe war nicht klar, dass dieser NPC so wichtig war, sonst hätten sie vermutlich aus der Geschichte heraus schon anders gehandelt.

Der Spielleiter hätte der Gruppe anzeigen sollen, dass ihr Handeln solche weitreichenden Folgen haben würde, damit sie die Chance hat, etwas daran zu ändern, falls sie es will.

Statt die Gruppe durch einen solch starken Anstieg der Schwierigkeit zu „bestrafen“, sollte der Spielleiter der Gruppe mit einer Art Ersatz-NPC ermöglichen, wieder auf das „normale“ Schwierigkeitslevel zu kommen.

Die Kommentatoren stellen heraus, dass der Spielleiter den Verlauf sprichwörtlich in der Hand habe. Er hat alle Tools und Möglichkeiten, das Geschehen zu lenken und den Spielverlauf zu beeinflussen oder die Schwierigkeit fluide anzupassen. Statt also die Gruppe für etwas zu bestrafen, dessen sie sich vermutlich gar nicht ausreichend bewusst waren, sollte der Spielleiter hier nach Alternativen suchen, die er ihnen bieten kann.

Ebenso könne er daraus lernen, dass er NPCs, die eine wichtige Rolle spielen sollen, auch mehr in Aktion treten lassen und agiler auf die Situationen reagieren sollte, wie yesat in seinem Kommentar erklärt: „Wenn der NPC nichts getan hat, ist er nicht der wichtigste NPC. Erste Regel des DM-Seins. Wenn der PC wirklich Hilfe benötigt, kann der DM einfach einen anderen NPC hinzufügen, der alle Anforderungen erfüllt. Dies ist kein Videospiel, bei dem die Entwickler alles im Voraus planen müssen.“

Dass der Spielleiter eine wirklich wichtige Aufgabe auch außerhalb des Geschichtenerzählens innehat, zeigt sich in diversen Situationen immer wieder. So muss er auch als Diplomat und Regelführer agieren sowie Lösungen für schwierige Situationen finden, wie die folgende Story zeigt. Denn in einer anderen Gruppe brachten die Spieler ebenfalls einen Charakter um die Ecke, allerdings gehörte er zur eigenen Truppe: Neuer Spieler ist in Dungeons & Dragons so fies, dass seine eigene Gruppe ihn schon in der ersten Session ausschaltet, dabei wollten sie das gar nicht