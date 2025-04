Die 10 absurdesten Monster, denen ihr in Dungeons & Dragons begegnen könnt

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Was erst einmal aussieht, wie ein riesiger Würfel Wackelpudding, ist mindestens genauso gefährlich wie es unscheinbar wirkt. Seine Bedrohlichkeit wird nur von allerlei Wesen und Gegenständen in seinem transparenten Inneren unterstrichen, die allesamt durch seine säurehaltige Beschaffenheit zersetzt werden, wenn er gerade zugeschlagen hat. Zumeist sind sie im Unterreich (engl. Underdark) zu finden.

Ein unscheinbarer Zauber in Dungeons & Dragons ist so mächtig, dass er sogar Freundschaften gefährdet

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to