In Dungeonborne greift ihr bald mit Knochen und einem schlagenden Herzen als Waffe an 

In Dungeonborne kommen vor allem PvP-Liebhaber auf ihre Kosten. Vor allem der Reiz im Spiel alles wieder verlieren zu können, gefällt vielen Spielern. Doch nicht lange nach dem Release wünschen sich einige noch ein weiteres Feature, um das Spiel für alle zu einem besseren Erlebnis zu machen: Mit Dungeonborne ist endlich wieder ein gutes „Dark and Darker“ auf Steam, doch ein Feature fehlt

Der kurze Trailer stellt das Design der Skins in den Fokus und das passt definitiv in eine Welt voller düsterer Dungeons und monsterhafte Kreaturen. Die Waffen sehen aus, als wären sie aus verschiedenen Knochen und Schädeln zusammengesetzt, an denen teilweise sogar noch ein paar Muskeln und Fleischfetzen hängen.

Es ist eine Art Battle-Royale, das seine Inspiration bei Dungeons and Dragons findet und euch verschiedenste Klassen bietet , die mit mittelalterlichen Waffen und Magie kämpfen. Ihr schlagt euch dabei nicht nur gegen andere Spieler, sondern müsst auch NPCs in Form von verschiedenen Monstern entgegentreten.

Dungeonborne ist ein neues Spiel auf Steam , das stark auf das „Dark and Darker“-Prinzip aufbaut. Erschienen ist das Spiel am 19. Juli 2024 und bekam auf der Plattform seitdem 70 % größtenteils positive Bewertungen.

