5 Spiele, die ihr an einem Abend durchspielen könnt

Manche Spiele fesseln uns dutzende, manchmal hunderte Stunden an den Bildschirm. Oft ist aber nicht die Zeit dafür da. Wir empfehlen euch im folgenden fünf Spiele, die euch garantiert nur einen Abend lang beschäftigen, aber dennoch richtig gut sind.

Spielwelten werden immer größer, besonders im AAA-Bereich. Oder die Spiele haben einen Live-Service-Ansatz und wollen uns möglichst lange an sich fesseln. Manchmal ist aber weniger mehr. Wir möchten euch in diesem Artikel fünf tolle Titel vorstellen, die euch nicht mehr als einen Abend eurer wertvollen Zeit kosten.

Virginia

Genre: Adventure/Walking Simulator | Entwickler: Variable State | Plattform: PC, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | Release: 22. September 2016

Was ist das für ein Spiel? In Virginia spielt ihr eine junge FBI-Agentin, die das Städtchen Kingdom besucht, um dort den Fall eines verschwundenen Jungen aufzuklären.

Was harmlos beginnt, entwickelt sich schnell zu einem surrealen Ausflug durch die amerikanische Kleinstadt, durch die Träume der Protagonistin und in ihre Vergangenheit. Virginia ist dabei vor allem Walking Simulator und hat nur wenige Gameplay-Elemente. Es ist mehr ein spielbarer Film in wunderschöner, reduzierter Grafik.

Virginia dauert nur rund zwei Stunden und wird euch nachhaltig beschäftigen. Denn die Geschichte gibt euch Rätsel auf und erklärt sich nicht. Fans von David Lynch und der Serie Twin Peaks kommen hier dank zahlreicher Anspielungen voll auf ihre Kosten.

Journey

Genre: Adventure | Entwickler: thatgamecompany | Plattform: PC, PS3, PS4, PS5, iOS | Release: 14. März 2012

Was ist das für ein Spiel? Journey entführt euch in die Wüste. Ihr spielt eine kleine Figur, die dank ihres Schals hoch in die Luft fliegen und über die Dünen gleiten kann. Geschichte gibt es hier kaum. Euer Ziel ist ein weit entfernter Berg, und auf dem Weg entdeckt ihr immer wieder Ruinen eines untergegangenen Volkes.

Was genau passiert ist, müsst ihr euch zusammenpuzzeln. Während ihr euch dem Berg immer weiter nähert, taucht ihr gleichzeitig tiefer in die Mythologie dieser Welt ein.

Besonders an Journey ist auch der Multiplayer. Ohne Ankündigung wirft das Spiel andere Spieler in eure Welt. Selbst 12 Jahre nach Release findet ihr noch welche. So könnt ihr eure Reise gemeinsam fortsetzen und per Tastendruck über Laute miteinander kommunizieren.

Oder ihr verzichtet darauf und genießt die rund zweistündige Reise allein. Wie auch immer: Journey bietet eine faszinierende Erfahrung, die mit geringen Mitteln sehr emotional sein kann.

Brothers: A Tale of Two Sons

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Starbreeze Studios| Plattform: PC, PS3, PS4, PS5, iOS, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, Amazon Luna | Release: 7. August 2013

Was ist das für ein Spiel? Wollt ihr nicht allein auf der Couch oder vor dem PC sitzen, sondern einen gemütlichen Koop-Abend verbringen, sei euch Brothers: A Tale of Two Sons ans Herz gelegt. Darin geht es um zwei Brüder, die sich auf die Suche nach dem Wasser des Lebens machen. Damit soll ihr kranker Vater geheilt werden.

Das Besondere: Ihr steuert beide Brüder mit nur einem Controller. Ihr habt also die Möglichkeit, jeden Bruder von jeweils einem Spieler steuern zu lassen. Das erleichtert das Abenteuer, weil ihr oftmals beide Brüder gleichzeitig verschiedene Aktionen ausführen lassen müsst. In der Remake-Version des Spiels gibt es zusätzlich einen „richtigen“ Koop-Modus mit zwei Controllern.

Nach rund drei Stunden ist das Spiel auch schon wieder zu Ende. Dank der fesselnden Geschichte, der dichten Atmosphäre und der hohen Emotionalität werdet ihr Brothers: A Tale of Two Sons so schnell nicht wieder vergessen.

Zwei weitere Empfehlungen findet ihr auf der nächsten Seite.