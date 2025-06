Die Sandwürmer von Dune: Awakening haben es auf bestimmte Basen abgesehen – Spieler nutzt das aus, baut Touristenattraktion

Strahlung in Dune: Awakening – So wirken sich die toxischen Zonen aus und das könnt ihr dagegen tun

Falls ihr gerade erst mit Dune: Awakening startet und euren ersten Unterschlupf baut, solltet ihr ohnehin nicht viel Zeit und Ressourcen investieren. Baut nur das Nötigste, denn: Sobald ihr die erste Region für eine Quest verlasst, steht ein Umzug an. Weitere Tipps für den Einstieg in das Survival-MMO findet ihr hier: Dune: Awakening – 10 Tipps für Einsteiger, die euch den Start spürbar erleichtern

Was sagen andere Spieler dazu? Unter seinem Video, in dem er seine Attraktion zeigt, feiern ihn die Nutzerinnen und Nutzer für die Umsetzung. Und long_man_dan meint scherzhaft: „Du bist der Shai-Hulud-Flüsterer.“ Trillerion_ erinnert sich daran, dass er den Bug während der Beta hatte: „Das hat mich zu Tode erschreckt.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat er genau gebaut? Der Nutzer shadowclaw2000 präsentiert auf Reddit seinen „Shai-Hulud-Beobachtungs- und -Andachtsbereich.“ Shai-Hulud ist der Name des Sandwurms bei den Fremen. Die Konstruktion besteht aus einer großen Plattform mit Sitzplätzen, Lichtern und einem offenen Bereich, von dem aus man nach draußen schauen kann.

Strahlung in Dune: Awakening – So wirken sich die toxischen Zonen aus und das könnt ihr dagegen tun

Worauf haben es die Sandwürmer abgesehen? In einem Thread auf Reddit erklärt ein Spieler, dass die Sandwürmer wohl eine bestimmte Wandplatte im Unterschlupf nicht leiden können. Sobald man das Element in Dune: Awakening verbaut, spawnt der Wurm offenbar direkt unter der Basis und springt aus dem Sand, um das Teil fachgerecht zu zerlegen.

In Dune: Awakening baut ihr euch einen Unterschlupf, um euch vor den Gefahren der Wüstenwelt zu schützen. Blöd nur, wenn genau diese Bauwerke das Gegenteil bewirken und plötzlich ein riesiger Sandwurm vorbeischaut. Ein Spieler hat das Ganze kurzerhand in eine Sehenswürdigkeit verwandelt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to