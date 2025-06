Dune Awakening: Saison-Pass umfasst 4 DLCs, steigt auf Steam „Größtenteils negativ“ ein

Für Dune: Awakening gibt es einen Saison-Pass, der bis ins kommende Jahr 2026 rein neue Inhalte liefern wird. Allzu gut kommt das Paket auf Steam derzeit aber nicht bei den Spielern an.

Was muss ich zum Saison-Pass wissen? Der Saison-Pass von Dune: Awakening ist Teil der teureren Deluxe- oder Ultimate-Versionen oder kann einzeln für knapp 25 Euro gekauft werden. Über den Saison-Pass erhaltet ihr Zugriff auf die nachfolgenden 4 DLCs:

Wildlife of Arrakis: Dekoriert eure Basis mit Statuen von Shai-Hulud und anderen auf Arrakis lebenden Wesen, ist bereits live.

Lost Harvest: Ein gestrandeter Ernter. Eine verzweifelte Crew. Ein Geheimnis, das seit mehr als zehntausend Jahren begraben ist. Soll zwischen Oktober und Dezember 2025 erscheinen.

Raiders of the Broken Lands: Die Broken Lands bilden eine ausgedehnte Steinwüste, in der skrupellose Plünderer ihr Unwesen treiben. Soll zwischen Januar und März 2026 erscheinen.

The Water Wars: Wasser ist Leben. Die Familien der Wasserschiffer kämpfen in einem blutigen Krieg um die Kontrolle über die Polkappen von Arrakis. Soll zwischen April und Juni 2026 erscheinen.

Schon einen Spieler gesehen, der in Dune Awakening auf einem Sandwurm reitet?

„Das ist einfach absurd“

Wie kommt der Saison-Pass in der Community an? Während Dune: Awakening auf Steam aktuell auf 87 Prozent positive Rezensionen kommt, liegt der Saison-Pass auf Steam bei miesen 38 Prozent positiven Bewertungen („Größtenteils negativ“). Viele Spieler kritisieren dabei aktuell vor allem die Qualität des ersten DLCs, der bereits erschienen ist.

Surakor schreibt auf Steam: „Vier Statuen als ersten DLC anzubieten, das ist einfach absurd.“

FullMetalPanic sieht das auf Steam ebenfalls so: „Ich kann den Saison-Pass in seiner aktuellen Form nicht empfehlen. Nur vier Statuen als ersten Drop sind sehr mager. Das Angebot sollte in Zukunft besser umfangreicher sein. Wenn es in Zukunft besser wird, werde ich meine Bewertung ändern … Das Basisspiel ist großartig. Ich kann den Season Pass nicht empfehlen.“

Camsinn erwartet auf Steam auch mehr: „Eine Reihe von Statuen ist kein herunterladbarer Inhalt, für den wir bezahlen sollten. Neue Schauplätze, neue Geschichten, Nebengeschichten, Hauptgeschichten – dafür würde ich bezahlen, aber da es sich um ein Spiel handelt, für das ich bereits bezahlt habe, würde ich nicht erwarten, noch mehr bezahlen zu müssen.“

Diverse Spieler stören sich dabei vor allem daran, dass das kleine Cosmetic-Paket als vollwertiger DLC verkauft wird, sie darunter aber einfach mehr erwarten. Wie seht ihr das? Ist die Aufregung gerechtfertigt? Verratet es uns in den Kommentaren!

Was muss ich zu Dune: Awakening wissen? Das neue Survival-MMO von Funcom ist am 10. Juni 2025 für den PC erschienen und führt euch auf den Wüstenplaneten Arrakis. Dort erwartet euch aber nicht die altbekannte Handlung aus den Büchern oder Filmen, sondern eine alternative Zeitlinie, in der Paul Atreides nie geboren worden ist.

Hunger, Durst, Sonne, aggressive Feinde – von der ersten Minute an steht der Überlebenskampf im Fokus von Dune: Awakening. Indem ihr immer bessere Werkzeuge, Ausrüstung, Basen, Fahrzeuge und Waffen baut, erleichtert ihr euch den Alltag jedoch zunehmend, sodass ihr euch immer stärker auf das Erkunden der Spielwelt, die Meisterung von Dungeons oder das Erleben der Story konzentrieren könnt.

In großen Teilen der Spielwelt könnt ihr maximal auf 39 andere Spieler treffen. Ausnahmen bilden die beiden Fraktionshauptstädte sowie die Tiefe Wüste, ein riesiges Endgame-Gebiet, in dem fast überall PvP aktiv ist und das sich jede Woche durch einen Sturm grundlegend verändert. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer Übersicht: Dune: Awakening – Alles zum Release auf PS5, Xbox und PC