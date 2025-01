Eigentlich soll das neue Survival-MMO für Dune „Anfang 2025“ erscheinen – Jetzt kommentieren die Entwickler den Plan

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Was muss ich zu Dune: Awakening wissen? Dune: Awakening ist das neue Survival-MMO von Funcom. Der Fokus liegt stark auf dem Sandbox-Gameplay, das euch ein freies Spielerlebnis ermöglichen soll. Zudem wird der Großteil des Games einen PvP-Fokus einnehmen. PvE soll vorrangig in Form der Survival-Mechaniken vorkommen.

Wie ist der Status quo bei Dune: Awakening? Seit Ende 2023 befindet sich das Survival-MMO von Funcom (The Secret World, Age of Conan, Conan Exiles) in einer geschlossenen Testphase. Mitte 2024 wechselte der Testmodus dann in eine persistente Beta, mit dauerhaft verfügbaren Servern.

